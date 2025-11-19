Джокович подгря Константинос Аргирос за българската публика (ВИДЕО)

Очевидно Новак Джокович се чувства прекрасно в Гърция, където се премести да живее отскоро.

Тенисистът с общо 101 титли (включително и 24 от Големия шлем) и семейството му се вписват добре в Атина, а и там ги приветстват с отворени обятия!

Доказателство са отношенията с един от най-обичаните гръцки музикални изпълнители - Константинос Аргирос. Само часове преди концерта на певеца в София, двамата се прегърнаха братски.

Сиртаки

Аргирос имаше участие на парти, на което присъстваше и Джокович.

Тенисистът явно си пада по такава музика, тъй като показа завидни знания за песните на гръцката звезда с хиляди фенове.

Домакинът пък го изненада със сръбска песен - "Ej, od kad sam se rodio" на Синан Сакич.

Иначе двамата се прегърнаха и заиграха заедно сиртаки.

Преди концерта

Днес, 19 ноември, Аргирос ще пее за втори път тази година пред българска публика.

През февруари той излезе на софийска сцена с фланелка на Христо Стоичков, с което заслужи аплодисментите на родната публика.

Иначе най-известните песни на Аргирос са "Elpida", "Athina Mou", "Ksimeromata", които имат милиони прегледи в интернет.

Проект за 20 млн. евро

Смята се, че Джокович, който подкрепя антиправителствените протести в Сърбия от самото им начало, е в обтегнати отношения с властта в родината си и затова е предприел крачката да се премести в Гърция.

Снимка: Reuters

Новак обаче има големи планове за Атина. Той има зелена светлина от правителството за изграждане на тенис център в гръцката столица, който ще бъде на стойност 25 млн. евро.

Такива планове тенисистът имаше и за Белград.

