Тенис

Джокович подгря Константинос Аргирос за българската публика (ВИДЕО)

Тенисистът показа умения в сиртакито

Очевидно Новак Джокович се чувства прекрасно в Гърция, където се премести да живее отскоро. 

Тенисистът с общо 101 титли (включително и 24 от Големия шлем) и семейството му се вписват добре в Атина, а и там ги приветстват с отворени обятия! 

Доказателство са отношенията с един от най-обичаните гръцки музикални изпълнители - Константинос Аргирос. Само часове преди концерта на певеца в София, двамата се прегърнаха братски. 

Сиртаки

Аргирос имаше участие на парти, на което присъстваше и Джокович. 

Тенисистът явно си пада по такава музика, тъй като показа завидни знания за песните на гръцката звезда с хиляди фенове. 

Домакинът пък го изненада със сръбска песен - "Ej, od kad sam se rodio" на Синан Сакич. 

Иначе двамата се прегърнаха и заиграха заедно сиртаки

Преди концерта

Днес, 19 ноември, Аргирос ще пее за втори път тази година пред българска публика. 

През февруари той излезе на софийска сцена с фланелка на Христо Стоичков, с което заслужи аплодисментите на родната публика. 

Иначе най-известните песни на Аргирос са "Elpida", "Athina Mou", "Ksimeromata", които имат милиони прегледи в интернет. 

Проект за 20 млн. евро

Смята се, че Джокович, който подкрепя антиправителствените протести в Сърбия от самото им начало, е в обтегнати отношения с властта в родината си и затова е предприел крачката да се премести в Гърция. 

Снимка: Reuters

Новак обаче има големи планове за Атина. Той има зелена светлина от правителството за изграждане на тенис център в гръцката столица, който ще бъде на стойност 25 млн. евро

Такива планове тенисистът имаше и за Белград. 

Тагове:

тенис гърция сърбия парти новак джокович атина сиртаки Константинос Аргирос

