Ейса си татуира Григор (ВИДЕО)

Любовната история между Григор Димитров и Ейса Гонсалес продължава да разцъфва. Последното доказателство? Кратко видео в Инстаграм, което актрисата сподели, и което не оставя съмнение за чувствата им.

„Толкова е лесно да се влюбиш“

В него горещата мексиканка, която започна кариерата си като певица, изпълнява актуалния хит на британската изпълнителка Оливия Дийн – „So Easy (To Fall In Love)“ („Толкова е лесно да се влюбиш“).

View this post on Instagram A post shared by Eiza Gonzalez Italia (@eizagonzalez.ita)

Тази песен ме кара да се усмихвам и да се чувствам празнично“, призна 35-годишната Ейса. Но внимателните фенове веднага забелязаха два ключови детайла - червено сърце, татуирано на китката ѝ, и пуловер с две сърца, едното с буквата G, другото - с Е.

Снимка: Getty Images

Григор, който се очаква да се завърне на корта в Бризбейн (Авл) в началото на януари, заведе наскоро любимата си на ваканция в Коста Рика, а след това и на ски в Европа.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK