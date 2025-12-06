bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Малки детайли с голямо значение

Ейса си татуира Григор (ВИДЕО)
Любовната история между Григор Димитров и Ейса Гонсалес продължава да разцъфва. Последното доказателство? Кратко видео в Инстаграм, което актрисата сподели, и което не оставя съмнение за чувствата им.

„Толкова е лесно да се влюбиш“

В него горещата мексиканка, която започна кариерата си като певица, изпълнява актуалния хит на британската изпълнителка Оливия Дийн – „So Easy (To Fall In Love)“ („Толкова е лесно да се влюбиш“).

Тази песен ме кара да се усмихвам и да се чувствам празнично“, призна 35-годишната Ейса. Но внимателните фенове веднага забелязаха два ключови детайла - червено сърце, татуирано на китката ѝ, и пуловер с две сърца, едното с буквата G, другото - с Е.

Снимка: Getty Images

Григор, който се очаква да се завърне на корта в Бризбейн (Авл) в началото на януари, заведе наскоро любимата си на ваканция в Коста Рика, а след това и на ски в Европа.

