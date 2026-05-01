Тенис

Експерт: Алкарас може да пропусне целия сезон!

Най-тревожният вариант включва увреждане на ключови структури в китката, което може да наложи операция, смята Хосе Ромеро

Целият тенис свят е в напрежение около състоянието на Карлос Алкарас. Зад кулисите се говори за контузия, която може да се окаже далеч по-сериозна, отколкото първоначално се предполагаше.

Испанската суперзвезда вече се оттегли от ключови турнири, включително "Ролан Гарос", а участието му на "Уимбълдън" виси на косъм.

Барселона

Всичко започна по време на турнира в Барселона, когато Алкарас изпита остра болка в дясната китка.

По неофициална информация става въпрос за възпаление на сухожилията – проблем, характерен за играчи от най-високо ниво заради огромното натоварване.

Експертът по спортна медицина Хосе Луис Мартинес Ромеро очерта два възможни сценария: при по-лека форма – възстановяване в рамките на 4–6 седмици; при хроничен проблем – отсъствие до 6 месеца.

Последното би означавало едно: край на сезона за Алкарас.

Най-тревожният вариант включва увреждане на ключови структури в китката, което може да наложи операция и дори промяна в техниката му при удар – нещо, което би имало дългосрочни последици за кариерата му.

Физика

Ситуацията идва в момент, когато физическото натоварване в модерния тенис достига критични нива.

Отсъствието на Алкарас определено е загуба за целия спорт. Както призна неговият голям съперник Яник Синер: „Тенисът е по-добър, когато той е на корта.“

