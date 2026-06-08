Тенис Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация "Саша, сега им затвори устите!“ Джокович се разплака заради Зверев Снимка: БГНЕС

24-кратният шампион от Големия шлем Новак Джокович поздрави Александър Зверев за титлата на "Ролан Гарос". Сръбският ас има много добри отношения с германския тенисист, запознат е с трудностите му на терена и извън него и му изпрати много емоционално послание.

Новак е истински щастлив от успеха на един от най-добрите си приятели на Тура и не крие, че е бил трогнат до сълзи от радост. Той специално подчерта борбата на Саша с диабета, с който живее и играе от 4-годишен.

„Саша, познавам те, откакто беше на 10 години. Ти играеше с най-малкия ми брат (Джордже), докато аз се състезавах срещу по-големия ти брат Миша на голямата сцена. В продължение на много години изградихме уважение и приятелски отношения с цялото ти семейство“, написа Новак и продължи:

Снимка: БГНЕС

„Водихме безброй разговори за тенис тактики, стратегия, психика, живот, семейство, работа... Забавлявахме се както на корта, така и извън него. Да знаеш какво трябва да понесеш с болестта си от малък, през преодоляването на най-голямата психическа пречка в себе си, чак до това да заглушиш критиците, които смятаха, че никога няма да спечелиш Големия шлем - това прави тази победа на "Ролан Гарос" още по-специална и запомняща се.

Гледането на сълзите на радост, които сподели с родителите, брат си и другите членове на екипа, също ме разчувства. Щастлив съм, че успя и ти абсолютно заслужаваш този успех, защото работи усилено във всяка област, за да се случи това. Наслаждавай се и се забавлявай, братко!“

Да припомним, че Зверев преди това беше победен в три финала на турнири от Големия шлем, а по пътя към най-големия подвиг в кариерата си, той победи италианеца Флавио Коболи след драма в пет сета на клей в Париж.