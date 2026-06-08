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Още един танц на Маестрото: Федерер се завръща на US Open

Федерер се завръща на емблематичния корт „Артър Аш“ на 25 август 

Още един танц на Маестрото: Федерер се завръща на US Open
 Снимка: БГНЕС

Роджър Федерер отново ще стъпи на кортовете на US Open и феновете на тениса ще имат още една възможност да видят на живо една от иконите в историята на спорта.

Носителят на 20 титли от Големия шлем ще се завърне на емблематичния корт „Артър Аш“ на 25 август за специален демонстративен мач, организиран от последния за годината Мейджър, който се провежда в Голямата ябълка.

Това ще бъде първата му поява на корта в Ню Йорк след края на професионалната му кариера през 2022 г.

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Петкратният шампион в Ню Йорк няма да бъде сам. До него ще застанат други големи имена – Джон Макенроу, Андре Агаси и Анди Родик. Четиримата заедно имат внушителните 35 титли от Големия шлем и обещават истинско шоу за зрителите.

Снимка: БГНЕС

Маестрото от Базел сложи край на състезателния си път преди четири години. Последният му триумф в Големия шлем дойде на Australian Open през 2018 г., а завръщането му в Ню Йорк вече се очертава като едно от най-емоционалните събития преди началото на основната схема на турнира.

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