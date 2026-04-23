bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

След Джокович: Григор играе демонстративно с Циципас в София и в ефира на bTV

Григор Димитров отново ще зарадва българската публика! Родният тенисист ще играе демонстративен мач и то много скоро! 

Негов съперник ще бъде Стефанос Циципас - бившият номер 3 в света и финалист на "Ролан Гарос" (2021) и Откритото първенство на Австралия (2023), както и победител във финалния турнир на ATP през 2019 г. 

Това ще е втора такава инициатива на българския тенисист, след като през 2024 г. той покани за такъв мач Новак Джокович, а двамата сътвориха страхотно шоу!

Кога? 

Датата на събитието е 12 юни. Мястото е най-голямата зала в България - Арена 8888 в София. 

Събитието Postbank Tennis Gala ще събере 12 000 по трибуните, а всички желаещи може да го гледате и пряко в ефира на bTV!

Снимка: Getty Images

Димитров и Циципас вече имат изградено оспорвано съперничество на корта, като са се срещали нееднократно на най-големите турнири в света, включително на "Ролан Гарос" и в надпревари от сериите ATP 1000.

Последният им двубой датира от 2023 г. на полуфиналите на Мастърс турнира в Париж, което прави предстоящата среща в София още по-очаквана за феновете на тениса.

Благотворителност

Част от събраните средства ще бъдат дарени на Фондация „Григор Димитров“ и насочени към инициативи, подкрепящи развитието на деца и млади таланти.

Продажбата на лимитиран брой билети ще стартира на 4 май в мрежата на eventim.bg.

Снимка: Getty Images

Тагове:

Григор Димитров мач демонстративен мач стефанос циципас

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV