Тенис Публикувано в btvsport.bg Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация Най-накрая шампион! Александър Зверев с първия титла от Големия шлем Снимка: БГНЕС

Александър Зверев най-накрая сбъдна най-голямата си мечта — германецът триумфира на „Ролан Гарос“, след като победи Флавио Коболи в зрелищен финал: 6:1, 4:6, 6:4, 6:7(5), 6:1.

Това е победа, която тежи много. Зверев премина през болезнен път, преди да стигне върха — три загубени финала от Големия шлем (US Open 2020, „Ролан Гарос“ 2024, Australian Open 2025), съмнения и натиск, които често разделят шампионите от легендите. Този път обаче не се пречупи.

Финалът срещу Коболи в Париж беше истински тест за характер — петсетов трилър, в който Зверев показа сила и хладнокръвие в решителния момент.

Освен титлата, той записва и историческо постижение: 45 победи на „Ролан Гарос“, с което изпреварва Давид Ферер и влиза в топ 10 на Откритата ера по този показател.

ФАКТФАЙЛ

* Александър Зверев стана третият играч, роден през 90-те години на миналия век, спечелил титла от Големия шлем. Зверев е роден на 20 април 1997 г.

* Преди това, от поколението на 90-те години, само Доминик Тийм (1993), който стана шампион на US Open през 2020 г., и Даниил Медведев (1996), който спечели US Open през 2021 г., са печелили Мейджър титли.

* Зверев спечели 2.8 милиона евро за победата си в Париж. От началото на сезона той е заработил 6.32 милиона, а от началото на кариерата си - 65.82 милиона. Той се изкачи на четвърто място по наградни фондове за всички времена, изпреварвайки Карлос Алкарас, Анди Мъри и Яник Синер. Сега само тримата от Голямата тройка - Федерер, Надал и Джокович са пред Зверев.

* Коболи ще получи 1.6 милиона долара за финала, с което печалбите му в кариерата ще достигнат 8,37 милиона.