Тенис Публикувано в Надежда Кожухарова Share save Влез, за да запазиш за по-късно Вход или Регистрация След Надал и Алкарас е ред на момчето от гаража От №707 в света до четвъртфинал на „Ролан Гарос“ за една година: кой е Рафаел Ходар?

След Рафаел Надал и Карлос Алкарас, Испания има нова фаворит в тениса. Рафаел Ходар е само на 19 години, а историята му звучи като филмов сценарий.

Преди няколко години той удряше топката между стените на семейния гараж, а днес е аплодиран от хиляди на "Ролан Гарос".

Този невероятен тийнейджър пише една от най-красивите спортни истории на годината и остана на крачка от място сред четиримата най-добри тенисисти в Париж.

Това, което прави историята му още по-невероятна, е как е започнал. Години наред испанските медии писаха, че е направил първите си стъпки в гаража на баща си, преди да получи възможността да тренира на истински корт. След това е прекарал голяма част от детството си на кортове за падел, които са много по-малки по размери от тенис кортовете, което му е помогнало да развие бързи рефлекси.

Снимка: БГНЕС

Днес, само на 19 години, Ходар играе тенис, който напомня на мнозина за ранните дни на известния Рафа Надал. На тазгодишния "Ролан Гарос" той стана едва петият тенисист през този век, достигнал до 1/4-финалите при дебюта си в основната схема.

Пътят му до финалите на турнира беше зрелищен. На осминафиналите той губеше с 0-2 от опитния си сънародник Пабло Кареньо Буста, но успя да направи голям обрат и да празнува след почти пет часа борба.

Световните медии не спират да пишат за неговия възход през последните дни. Миналата година той беше ученик и беше извън първите 700 тенисисти в световната ранглиста, а сега е сред осемте най-добри във втория за годината Мейджър.

Снимка: БГНЕС

Интересно е, че Ходар е голям фен на Надал и Реал Мадрид, а за първи път е взел ракета в ръце, когато е бил само на четири години в мадридския клуб Чамартин.

Неговият напредък през 2026 г. изглежда нереален. Едва през януари той стъпи сериозно в ATP тура, печелейки първата си титла в Маракеш и след това натрупа серия от впечатляващи резултати на клей. На любимата си настилка този сезон той има резултат от цели 19 победи и само 4 загуби.

Заради всичко това в Испания вече го наричат ​​„новия Рафа“.

Ако продължи да пише тази приказка, историята на момчето от гаража много бързо може да се превърне в една от най-големите тенис истории на годината.