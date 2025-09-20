Ето ги: Григор Димитров блести с Ейса (СНИМКА)

Къде е Григор Димитров? Не го мислете!

Докато се възстановява от тежката контузия в гръдния мускул, която получи по време на осминафинала на "Уимбълдън", българският тенисист намира време и за... личен живот.

Преди дни Григор бе лектор на форум за дълголетие в Швейцария, а след това "избяга" на яхта. И кой мислите, че му прави компания?

Ослепителна

Плътно до него по време на възстановяването му е любимата му Ейса Гонсалес.

Мексиканската актриса и певица и българина бяха заедно в САЩ преди седмица. Днес, 20 септември, публикуваха снимка от друго място, което не назовават.

Любов

Гонсалес и българският тенисист разкриха за връзката си по време на турнира в Мадрид.

От тогава Ейса често се появява на надпревари. Тя бе и на "Уимбълдън" - последния турнир, на който участва Димтров.

На осминафинал българинът бе близо до победа над тогавашния лидер в световната ранглиста Яник Синер, но контузия при 2:0 сета в негова полза го принуди да се откаже.

Последва операция, след която Григор отмени част от турнирите в календара си.

Очаква се той да се завърне за края на сезона, когато са турнирите в зала в Европа.

