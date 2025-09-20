bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Ето ги: Григор Димитров блести с Ейса (СНИМКА)

Българинът продължава да се възстановява от контузия

Ето ги: Григор Димитров блести с Ейса (СНИМКА)
Instagram

Къде е Григор Димитров? Не го мислете! 

Докато се възстановява от тежката контузия в гръдния мускул, която получи по време на осминафинала на "Уимбълдън", българският тенисист намира време и за... личен живот

Преди дни Григор бе лектор на форум за дълголетие в Швейцария, а след това "избяга" на яхта. И кой мислите, че му прави компания?

Ослепителна

Плътно до него по време на възстановяването му е любимата му Ейса Гонсалес

Мексиканската актриса и певица и българина бяха заедно в САЩ преди седмица. Днес, 20 септември, публикуваха снимка от друго място, което не назовават.

Любов

Гонсалес и българският тенисист разкриха за връзката си по време на турнира в Мадрид

От тогава Ейса често се появява на надпревари. Тя бе и на "Уимбълдън" - последния турнир, на който участва Димтров.

На осминафинал българинът бе близо до победа над тогавашния лидер в световната ранглиста Яник Синер, но контузия при 2:0 сета в негова полза го принуди да се откаже. 

Последва операция, след която Григор отмени част от турнирите в календара си. 

Очаква се той да се завърне за края на сезона, когато са турнирите в зала в Европа. 

Григор Димитров глези Ейса в скъпарски ресторант (ВИДЕО)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

любов григор димитров снимка възстановяване контузия гадже половинка Ейса Гонсалес

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

"Златната топка" - пряко по bTV Action и VOYO.BG
Близо 50 футболисти залагали в Първа и Втора лига. БФС им спря правата!

Близо 50 футболисти залагали в Първа и Втора лига. БФС им спря правата!
Левски иска да знае какво са си говорили съдиите в мача с Лудогорец

Левски иска да знае какво са си говорили съдиите в мача с Лудогорец

Схема като от филм: Пакистанци се представят за отбор, за да... емигрират

Схема като от филм: Пакистанци се представят за отбор, за да... емигрират

Последни новини

Близо 50 футболисти залагали в Първа и Втора лига. БФС им спря правата!

Близо 50 футболисти залагали в Първа и Втора лига. БФС им спря правата!
Официално: ЦСКА се раздели с Душан Керкез

Официално: ЦСКА се раздели с Душан Керкез
Моуриньо ще дебютира повторно в Бенфика с... колата от Абрамович

Моуриньо ще дебютира повторно в Бенфика с... колата от Абрамович

Не

Не "скандал", а разговор: Кога се очаква оставката на Душан Керкез?

bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV