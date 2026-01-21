Ето защо Григор Димитров отпадна в първия кръг в Мелбърн!

Григор Димитров продължава да държи на тръни феновете си. И този път причината отново е сериозна.

Вчера, 20 януари, българинът отпадна в първия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис. Той загуби от чеха Томаш Махач с 4:6, 4:6, 3:6.

По-притеснителното беше, че между втория и третия сет взе кратък медицински таймаут и се оттегли с физиотерапевта си в съблекалнята.

Контузията

Причината вече е ясна - контузия в китката. Това се казва в официално съобщение на щаба на българина.

"За съжаление ударих китката си по време на мача и силата на болката ограничи възможностите ми в хода на двубоя. Съжалявам, че не можах да се боря по начина, по който ми се искаше. Благодаря на феновете в Австралия за подкрепата, очаквам с нетърпение да се завърна отново", се казва в позицията на Григор.

Снимка: Reuters

За втора поредна година българинът не продължава напред след първия си мач. През 2025 г. той дори не доигра до края срещата заради болка в адукторите.

Тежката травма

Димитров пропусна половината минал сезон заради тежка повреда в гръдния мускул. Той се контузи на осминафинал на "Уимбълдън", докато водеше с 2:0 сета срещу световния номер 1 Яник Синер.

Последва операция и възстановяване, а българинът не игра няколко месеца и така записа спад в ранглистата. В момента той е номер 45 в света.

Очаква се следващият турнир, на който участва, да е в началото на февруари в Далас, САЩ.

