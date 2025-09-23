Григор Димитров обяви неочаквана раздяла

Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, се раздели с личния си треньор Джейми Делгадо. Изненадващото решение идва след 3 години на съвместна работа.

С британеца Димитров спечели титла в Бризбейн и прескочи границата от 450 победи в професионалния тенис. Под ръководството на Делгадо Григор се завърна сред десетте най-добри в света за първи път от 2018 г. насам.

"След няколко много успешни години заедно, с Джейми Делгадо решихмe пътищата ни да се разделят. Желая му всичко най-добро в бъдещите начинания", написа в социалните мрежи първата ни ракета.

Летящ старт и контузия

Гришо стартира сезона силно и стигна до полуфиналите в Маями (САЩ) за втора поредна година. Най-впечатляващо обаче беше представянето му на "Уимбълдън", където елиминира последователно Йошихито Нишиока, Корентен Муте и Себастиан Офнер, за да постигне стотния си успех в Големия шлем.

В четвъртия кръг Димитров водеше с 2:0 сета със страхотна игра срещу фаворита Яник Синер, преди да скъса мускул при сервис.

Гришо - в момента №28 в световната ранглиста, продължава възстановяването си от контузията.

"През последните няколко месеца бях напълно отдаден на лечението ми и чакам новото начало за мен. Скоро ще се завърна на корта и нямам търпение това да се случи.", допълни Димитров в Instagram.

