bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Григор Димитров обяви неочаквана раздяла

Докато се възстановява от контузия

Григор Димитров обяви неочаквана раздяла

Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, се раздели с личния си треньор Джейми Делгадо. Изненадващото решение идва след 3 години на съвместна работа.

С британеца Димитров спечели титла в Бризбейн и прескочи границата от 450 победи в професионалния тенис. Под ръководството на Делгадо Григор се завърна сред десетте най-добри в света за първи път от 2018 г. насам.

"След няколко много успешни години заедно, с Джейми Делгадо решихмe пътищата ни да се разделят. Желая му всичко най-добро в бъдещите начинания", написа в социалните мрежи първата ни ракета.

Летящ старт и контузия

Гришо стартира сезона силно и стигна до полуфиналите в Маями (САЩ) за втора поредна година. Най-впечатляващо обаче беше представянето му на "Уимбълдън", където елиминира последователно Йошихито Нишиока, Корентен Муте и Себастиан Офнер, за да постигне стотния си успех в Големия шлем.

В четвъртия кръг Димитров водеше с 2:0 сета със страхотна игра срещу фаворита Яник Синер, преди да скъса мускул при сервис.

Гришо - в момента №28 в световната ранглиста, продължава възстановяването си от контузията.

"През последните няколко месеца бях напълно отдаден на лечението ми и чакам новото начало за мен. Скоро ще се завърна на корта и нямам търпение това да се случи.", допълни Димитров в Instagram.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

Тагове:

тенис България григор димитров възстановяване решение раздяла контузия изненадващо личен треньор Неочаквано Джейми Делгадо

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, аз съм председател на БОК

Стефка Костадинова: Спирам да мълча, аз съм председател на БОК
БФС подкрепил Русия за връщане във футбола? (ВИДЕО)

БФС подкрепил Русия за връщане във футбола? (ВИДЕО)
Владимир Николов пред bTV: Вече мечтаем, на крачка сме от медала (ВИДЕО)

Владимир Николов пред bTV: Вече мечтаем, на крачка сме от медала (ВИДЕО)
Мама е ясна! Коя е мистериозната жена на Усман Дембеле?

Мама е ясна! Коя е мистериозната жена на Усман Дембеле?

Бащата на Ямал е бесен: Стана нещо много странно! (ВИДЕО)

Бащата на Ямал е бесен: Стана нещо много странно! (ВИДЕО)

Последни новини

Стоичков: С химна в сърцето, огън в очите и воля за битка (ВИДЕО)

Стоичков: С химна в сърцето, огън в очите и воля за битка (ВИДЕО)
Неймар се възмути след

Неймар се възмути след "Златната топка"
Вижте как Григор Димитров тренира за завръщането на корта (ВИДЕО)

Вижте как Григор Димитров тренира за завръщането на корта (ВИДЕО)
Как Дембеле разплака всички майки по света? (ВИДЕО)

Как Дембеле разплака всички майки по света? (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV