Слот за Салах: Това беше най-важното решение

Мохамед отказа да говори след мача с Брайтън

Слот за Салах: Това беше най-важното решение
Reuters

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот коментира включването на Мохамед Салах при успеха срещу Брайтън (2:0) от 16-ия кръг на Висшата лига.

Египетската звезда преди това изрази разочарованието си от това, че не бе в стартовия състав в три поредни мача.

Мачът

„Много съм доволен. Днес показахме какво означава натоварен график за играчите. Имахме само три дни за възстановяване, а играхме срещу отбор, който имаше цяла седмица за подготовка. Имаше някои проблеми с контузии, но духът и манталитетът на отбора бяха отлични,“ заяви Слот.

За Мохамед Салах

„Той беше постоянна заплаха за противника. Това беше важно решение. След първото му докосване Мак Алистър щеше да вкара, постоянно участваше в атаките ни.

Решението да го включим в състава беше просто. Ливърпул имаше нужда от Салах, и той асистира за втория гол – 2:0, което беше страхотно. Губим твърде често статични положения този сезон.“

Снимка: Reuters

Салах ще замине за Купата на африканските нации, което означава, че отборът ще бъде без още един играч. „Знаехме това още преди началото на сезона. Надяваме се един или двама играчи да се възстановят след контузии“, добави Слот.

За Екетике

„Много е добър. Играчите, които взехме този сезон, стават по-силни, по-издръжливи и физически подготвени. Виждам напредък. Юго е пример, но не е единственият“, каза нидерландецът пред Sky Sports.

Трус в Ливърпул! Ясен е новият треньор

Самият Мохамед Салах отказа да говори с репортери след мача срещу Брайтън. Египтянинът влезе като резерва в 26' и асистира на Юго Екитикe 60'. Докато минаваше през микс зоната, 33-годишният футболист отказа интервюта. „Две седмици поред? Не, не, не“, каза Салах с усмивка.

Арне Слот постави условие на Мохамед Салах

Ливърпул е непобеден в пет мача. Преди това мърсисайдци победиха Уест Хям (2:0) във Висшата лига и Интер (1:0) в Шампионската лига и завършиха наравно със Съндърланд (1:1) и Лийдс (3:3) в първенството.

Ливърпул не познава вкуса на загубата, откакто прекрати серия от три поредни загуби през ноември - от Ман Сити (0:3), Нотингам Форест (0:3) и ПСВ (1:4).

Отборът на Арне Слот ще изиграе следващия си мач от Висшата лига като гост срещу Тотнъм на 20 декември.

Салах прави същото като Роналдо – и това е бедствие!
англия ливърпул решение брайтън висша лига купа на африка мохамед салах асистенция Арне Слог

