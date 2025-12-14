Лудница на Балканите: Хиляди на футболен мач заради... инфлуенсър

В света на социалните мрежи, инфлуенсърите са едни от най-големите звезди! Тази тенденция не подминава и футбола.

Въпреки че на Балканите този спорт е свещен, и в него се набъркаха хора, чиято популярност се дължи само на изявите им в интернет.

Такъв в Сърбия е Бака Прасе - най-известният сред знаменитостите в социалните мрежи в западната ни съседка. Последната му поява беше на мача на Войводина Нови Сад срещу ОФК Белград.

И публиката направо полудя!

Поглед към трибуните

Бака Прасе, чието истинско име е Богдан Илич, пристигна на стадиона в Нови Сад малко преди началото на мача и бързо събра огромна тълпа около себе си.

Baka Prase došao na Vojvodinu pic.twitter.com/TDDKDWEGDW — FantomBeograda (@FantomBeograda) December 13, 2025

Той влезе и на трибуните, но цялото внимание бе насочено към него, така че домакините го помолиха да влезе в затворената част на стадиона.

Инфлуенсърът обаче успя да изпее няколко песни с феновете.

Резултатът от срещата със сигурност не му допадна, тъй като Войводина и ОФК не си вкараха голове.

Конфликтът

Бака Прасе е известен със своето скандално поведение. Той често се забърква в конфликти с известни личности, кара извън правилата, нарушава закона.

Наскоро той попадна в полезрението и на феновете на Цървена звезда.

"Едно време Старата госпожа, а сега Бака Прасе", издигнаха плакат "Делие". Подобно на Ювентус, това е прякорът на тима в Сърбия.

В същия мач Звезда загуби с 0:1, а инфлуенсърът отговори, че е спечелил солидна сума от победата на Войводина.

