Лудница на Балканите: Хиляди на футболен мач заради... инфлуенсър

В света на социалните мрежи, инфлуенсърите са едни от най-големите звезди! Тази тенденция не подминава и футбола. 

Въпреки че на Балканите този спорт е свещен, и в него се набъркаха хора, чиято популярност се дължи само на изявите им в интернет. 

Такъв в Сърбия е Бака Прасе - най-известният сред знаменитостите в социалните мрежи в западната ни съседка. Последната му поява беше на мача на Войводина Нови Сад срещу ОФК Белград. 

И публиката направо полудя!

Поглед към трибуните

Бака Прасе, чието истинско име е Богдан Илич, пристигна на стадиона в Нови Сад малко преди началото на мача и бързо събра огромна тълпа около себе си

Той влезе и на трибуните, но цялото внимание бе насочено към него, така че домакините го помолиха да влезе в затворената част на стадиона

Инфлуенсърът обаче успя да изпее няколко песни с феновете. 

Резултатът от срещата със сигурност не му допадна, тъй като Войводина и ОФК не си вкараха голове. 

Конфликтът

Бака Прасе е известен със своето скандално поведение. Той често се забърква в конфликти с известни личности, кара извън правилата, нарушава закона. 

Наскоро той попадна в полезрението и на феновете на Цървена звезда. 

"Едно време Старата госпожа, а сега Бака Прасе", издигнаха плакат "Делие". Подобно на Ювентус, това е прякорът на тима в Сърбия. 

В същия мач Звезда загуби с 0:1, а инфлуенсърът отговори, че е спечелил солидна сума от победата на Войводина. 

