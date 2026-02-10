bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Григор Димитров отпадна на двойки, но днес ще играе отново

Вижте кога го очакваме на корта в Далас

Григор Димитров отпадна на двойки, но днес ще играе отново
Григор Димитров започна участието си на турнира в Далас със загуба на двойки. 

За жалост българинът, в тандем с 19-годишния талант Георги Георгиев, не успяха да спечелят срещата си с Бен Шелтън и Александър Ковачевич. 

Добрата новина е, че ще видим отново Григор на корта още днес, 10 февруари, но този път индивидуално. 

Програмата

Димитров ще играе срещу Алекс Микълсън в първия кръг в Далас. 

Двамата не са се срещали досега. 

Снимка: Reuters

Мачът на Григор е втори в програмата на централния корт. Той трябва да започне след Марин Чилич - Лърнър Тиен. 

Очаква се това да стане около 21:30 ч. българско време. 

Димитров ще играе едва за втори път в Далас. Той отпадна в първия кръг през 2010 г. 

На двойки

Двамата с Георги Георгиев получила "уалд кард" за надпреварата, а мачът им срещу Бен Шелтън и Александър Ковачевич бе истинско зрелище. 

За жалост българите отстъпиха със 7:5, 6:7(5), 3:10 за час и 37 минути.

Снимка: БГНЕС

Димитров и Георгиев направиха пробив в 12-ия гейм по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част дуетите печелеха подаванията си, а в тайбрека българите поведоха с 5:4, но загубиха следващите три разиграния и съперници им изравниха резултата. В третата част Шелтън и Ковачевич взеха аванс от 8:0 и без проблеми затвориха срещата с третия си мачбол.

Тагове:

тенис далас григор димитров георги георгиев двойки

