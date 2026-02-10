Григор Димитров отпадна на двойки, но днес ще играе отново

Григор Димитров започна участието си на турнира в Далас със загуба на двойки.

За жалост българинът, в тандем с 19-годишния талант Георги Георгиев, не успяха да спечелят срещата си с Бен Шелтън и Александър Ковачевич.

Добрата новина е, че ще видим отново Григор на корта още днес, 10 февруари, но този път индивидуално.

Програмата

Димитров ще играе срещу Алекс Микълсън в първия кръг в Далас.

Двамата не са се срещали досега.

Снимка: Reuters

Мачът на Григор е втори в програмата на централния корт. Той трябва да започне след Марин Чилич - Лърнър Тиен.

Очаква се това да стане около 21:30 ч. българско време.

Димитров ще играе едва за втори път в Далас. Той отпадна в първия кръг през 2010 г.

На двойки

Двамата с Георги Георгиев получила "уалд кард" за надпреварата, а мачът им срещу Бен Шелтън и Александър Ковачевич бе истинско зрелище.

За жалост българите отстъпиха със 7:5, 6:7(5), 3:10 за час и 37 минути.

Снимка: БГНЕС

Димитров и Георгиев направиха пробив в 12-ия гейм по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част дуетите печелеха подаванията си, а в тайбрека българите поведоха с 5:4, но загубиха следващите три разиграния и съперници им изравниха резултата. В третата част Шелтън и Ковачевич взеха аванс от 8:0 и без проблеми затвориха срещата с третия си мачбол.