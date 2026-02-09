Ейса гледа SuperBowl, но не с Григор, а с друг мъж (СНИМКИ)

SuperBowl - мачът, който определя шампиона в Националната лига по американски футбол, от години е едно от най-важните събития в глобален мащаб.

Много често в този мач, който бе спечелен от Сиатъл Сийхоукс с 29:13 срещу Ню Инглънд Пейтриътс преди часове, фокусът е не толкова върху спорта, а върху шоуто на полувремето и звездите на трибуните.

Този път Бед Бъни не разочарова и с помощта на стотици танцьори и музиканти, направи спектакъл, който заслужаваше цялото внимание. А на трибуните беше една изненадваща двойка. И не, не говорим за Люис Хамилтън и Ким Кардашиан, които за първи път се появиха заедно на събитие, а за... Ейса Гонсалес.

Да, половинката на Григор Димитров изгледа мача и шоуто от трибуните, но не в компанията на тенисиста, а на друг мъж.

Кой е той?

Гонзалес седна до Машин Гън Кели - известен скандален рапър.

35-годишният Колсън Бекер, е познат не само с музикалните си изпълнения, а и с историите от личния си живот. Той имаше връзка с холивудската красавица Мегън Фокс. Двамата имат дъщеричка, но се смята, че се приключили отношенията си.

View this post on Instagram A post shared by Eiza Gonzalez Access (@eizaaccess)

Той стана известен с "войната си" с Еминем, като известният рапър дори му посвети песен заради отправени грозни думи към дъщеря му преди години.

"Еминем забавя, но не забравя", се казва в парчето.

Именно с него Ейса изгледа SuperBowl, като двамата бяха уловени как оживено обсъждат случващото се на терена.

View this post on Instagram A post shared by GQ Sports (@gqsports)

Къде е Григор?

Липсата на Димитров не е изненадваща, предвид ангажиментите на българина.

Роденият в Хасково тенисист ще играе на турнира в Далас, който стартира днес, 9 февруари. В първия кръг той ще играе срещу американеца Алекс Микелсън, а ще се включи и в надпреварата на двойки заедно с 19-годишния талант Георги Георгиев.