Ще видим ли Ейса Гонсалес в София?

Актрисата ще подкрепя Григор Димитров "Ролан Гарос"

Знойната Ейса Гонсалес отново показа подкрепата и чувствата си към Григор Димитров. Преди повече от година двамата бяха забелязани за първи път да се държат за ръце по време на турнира в Мадрид, а малко след това потвърдиха връзката си официално чрез публикация в Instagram.

След това актрисата често бе в бокса на хасковлията, а не рядко говори открито и за това колко е щастлива.

Този път тя отново го направи по време на премиерата на филма „I Love Boosters“ в Лос Анджелис. В кратко интервю за списание People тя говори и за връзката ѝ с най-добрия български тенисист.

“Спортна половинка”

Гонсалес сподели с усмивка, че Григор се шегува с нея и я нарича “спортна половинка”, което тя първоначално не приема съвсем сериозно, но в крайна сметка признава, че донякъде е такава.

Тя допълни, че е много щастлива, че може да споделя успехите му и се гордее с него, като винаги ще го подкрепя, независимо от резултатите.

Старт от квалификациите

Актрисата каза още, че най-силно я е впечатлил неговият характер и душевност, като го описва като изключително добър и стойностен човек.

Накрая тя потвърди, че ще пътува до Париж, за да го подкрепи на "Ролан Гарос", като сподели, че клей сезонът ѝ е любим.

А дали ще я видим в София? Както вече е добре известно, Григор Димитров ще зарадва българската публика с демонстративен мач! Датата на събитието е 12 юни. Мястото е най-голямата зала в България - "Арена 8888" в София. 

Събитието Postbank Tennis Gala ще събере 12 000 по трибуните, а всички желаещи може да го гледате и пряко в ефира на bTV от 20:00 ч.!

Саръбоюков започва сезона в Диамантената лига пряко по bTV (ВИДЕО)

Феновете унижиха Мбапе, той им отговори: Никой няма да умре!

Скандал: Фен опита да бутне колоездачи на Джирото (ВИДЕО)

Кой ще бъде резерва? Ясен е съставът на Франция за Мондиал 2026

„Динозаврите“ от Джирото намериха изгубената брачна халка

„Баба ми тайно ми даваше пенсията си, за да тренирам

Готвен ли е атентат!? Наш футболен бос откри бомба под колата си

Нереално е какво е обещал Гуардиола на всеки играч на Бърнли, ако спрат Арсенал

