Григор Димитров влиза в българските училища

Няма съмнение, че Григор Димитров е един от най-успешните българи - тенисист, достигнал топ 3 на световната ранглиста, печелил финалния турнир на АТР и още 8 титли, заслужил уважението на цял свят не само със страхотната си игра, а и със спортсменското си поведение на корта.

Именно този Григор влиза в класните стаи!

Чрез популярен портал за уроци, Димитров ще "преподава" у нас.

"Буквално с Гришо"

Роденият в Хасково тенисист е записал няколко видеа, в които говори по различни теми.

На достъпен език за учениците той обяснява защо са важни профилактичните прегледи при лекар, какво трябва да направиш, за да станеш шампион, вреди ли честата употреба на телефони, какво е здравословно хранене, къде е разликата между шега и тормоз и още много други.

Видеата са изработени със съдействието на благотворителната фондация, носеща името и подкрепяна от Димитров.

В Хасково

Очаквано първото събитие, свързано с инициативата, се състоя в родния град на Григор Хасково.

Там децата от местни училища бяха разделени на екипи и обсъждаха темите, засегнати от именития си съгражданин.

Целта на инициативата е темите да бъдат разисквани в над 300 училища в цялата страна.

Сезонът

Димитров изпрати най-кошмарния сезон в кариерата си.

Той получи тежка контузия на гръдния мускул по време на осминафинала на "Уимбълдън" и, въпреки че водеше с 2:0 сета, се отказа от надпреварата. До края на годината той така и не успя да се възстанови и да възвърне познатата си форма.

Очаква се още в началото на януари българинът да е отново на корта - за турнира в Бризбейн, който спечели през 2017 и 2024 г.

Той ще бъде и с нов треньор - Ксавие Малис.

