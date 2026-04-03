Григор Димитров загуби с "внезапна смърт" след шоу в Ним (ВИДЕО)

Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, направи страхотно шоу за публиката, но загуби с "внезапна смърт" от Феликс Оже-Алиасим (Канада) на старта на демонстративния турнир Ultimate Tennis Showdown.

Гришо и Оже-Алиасим завършиха 2:2 в четвъртините (10:16, 20:13, 16:11, 12:14), след което съперникът му се наложи с две поредни точки във "внезапна смърт".

Мачът беше първи за Димитров на клей през 2026 г., макар и проведен в особени правила за тениса. Силният вятър обаче не позволи на двамата тенисисти да направят двубоя още по-атрактивен за публиката.

Форматът

Мачовете са от 4 части по 8 минути. Играе се до 3 спечелени, а при резултат 2:2 мачът се решава от "внезапна смърт".

Правилата дават възможност за повече интеракция между спортисти и зрители, като дава възможност на публиката да чуе разговорите между тенисистите и техните треньори, като превръща всеки двубой в истински спектакъл и променя начина, по който тенисът се играе и гледа.

Наградният фонд за целия турнир е 1 млн. долара, като победителят може да вземе максимум 301 000 долара. Нито един от тенисистите няма предварително определен хонорар.