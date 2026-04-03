Григор Димитров загуби с "внезапна смърт" след шоу в Ним (ВИДЕО)

Най-добрият ни тенисист пропиля мачбол срещу Оже-Алиасим в Ultimate Tennis Showdown

Най-добрият български тенисист - Григор Димитров, направи страхотно шоу за публиката, но загуби с "внезапна смърт" от Феликс Оже-Алиасим (Канада) на старта на демонстративния турнир Ultimate Tennis Showdown.

Надпреварата в амфитеатъра във френския град Ним може да гледате пряко на онлайн платформата ни VOYO.BG.

Гришо и Оже-Алиасим завършиха 2:2 в четвъртините (10:16, 20:13, 16:11, 12:14), след което съперникът му се наложи с две поредни точки във "внезапна смърт".

Мачът беше първи за Димитров на клей през 2026 г., макар и проведен в особени правила за тениса. Силният вятър обаче не позволи на двамата тенисисти да направят двубоя още по-атрактивен за публиката.

Форматът

Мачовете са от 4 части по 8 минути. Играе се до 3 спечелени, а при резултат 2:2 мачът се решава от "внезапна смърт".

Правилата дават възможност за повече интеракция между спортисти и зрители, като дава възможност на публиката да чуе разговорите между тенисистите и техните треньори, като превръща всеки двубой в истински спектакъл и променя начина, по който тенисът се играе и гледа.

Наградният фонд за целия турнир е 1 млн. долара, като победителят може да вземе максимум 301 000 долара. Нито един от тенисистите няма предварително определен хонорар.

 
Илия Груев срещу Челси на полуфинал за ФА Къп

Илия Груев срещу Челси на полуфинал за ФА Къп
Илия Груев срещу Челси на полуфинал за ФА Къп

Илия Груев срещу Челси на полуфинал за ФА Къп
Лудогорец отговори с 3:0 срещу ЦСКА 1948

Лудогорец отговори с 3:0 срещу ЦСКА 1948
