Гришо изпадна от топ 30

Най-добрият български тенисист Григор Димитров изпадна от топ 30 на световната ранглиста за първи път от средата на 2023 година.

34-годишният Димитров все още се възстановява от контузия на десния гръден мускул и не е играл от три месеца - от 1/8-финалите на "Уимбълдън".

Той е с актив от 1545 точки и падна с пет места до 32-ото в класацията на АТП.

Най-ниска позиция от 2023-а

Така той заема най-ниската си позиция в подреждането от 21 май 2023 година, когато беше 33-и, а от 28 май 2023 година досега неизменно беше част от първите 30.

Все още не е ясно кога Димитров ще се завърне на корта. Очакваше се това да се случи за един от любимите му турнири - този в Стокхолм, но и за там е оттеглил заявката си.

В челната шестица на света няма никакви размествания спрямо предходната седмица, като лидер остава Карлос Алкарас (Испания) с 11340 точки, пред Яник Синер (Италия) с 10000 точки и Александър Зверев (Германия) с 5930 точки.

