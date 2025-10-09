От финалите до дефилетата: как контузията промени сезона на Григор

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще отложи завръщането си на корта.

Според един от специализираните профили за заявки в турнирите, 34-годишният хасковлия се е оттеглил от надпреварата в Стокхолм.

Миналата година в шведската столица той достигна финала, а през 2013 г. спечели турнира. От участие се отказва и носителят на титлата Томи Пол (САЩ).

Димитров не е играл от „Уимбълдън“, където се отказа в 1/8-финала срещу Яник Синер (Ит) заради разкъсване на гръден мускул.

Контузията наложи операция, а макар Григор вече да тренира, той все още не се чувства напълно готов за състезателни срещи.

Тази травма го принуди да се оттегли и от US Open през август, като това е шесто поредно голямо състезание, от което той се оттегля поради контузия.

През последните седмици Григор бе забелязан на няколко значими модни събития. На 25 септември той присъства на шоуто на Prada за пролет/лято 2026 по време на Седмицата на модата в Милано, заедно с гаджето си Ейса Гонзалес.

Снимка: Instagram

Също така, Григор бе забелязан на модното шоу на Lacoste по време на Седмицата на модата в Париж. Там той бе в компанията на Андреа Прети, годеник на Винъс Уилямс, което предизвика пикантни реакции в модните среди.

