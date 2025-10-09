bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

От финалите до дефилетата: как контузията промени сезона на Григор

Димитров няма да играе и в Стокхолм

От финалите до дефилетата: как контузията промени сезона на Григор
Instagram

Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще отложи завръщането си на корта.

Според един от специализираните профили за заявки в турнирите, 34-годишният хасковлия се е оттеглил от надпреварата в Стокхолм.

Миналата година в шведската столица той достигна финала, а през 2013 г. спечели турнира. От участие се отказва и носителят на титлата Томи Пол (САЩ).

Димитров не е играл от „Уимбълдън“, където се отказа в 1/8-финала срещу Яник Синер (Ит) заради разкъсване на гръден мускул.

Контузията наложи операция, а макар Григор вече да тренира, той все още не се чувства напълно готов за състезателни срещи.

Тази травма го принуди да се оттегли и от US Open през август, като това е шесто поредно голямо състезание, от което той се оттегля поради контузия.

Гришо покори Париж, но не с Ейса, а с Винъс (СНИМКИ)

През последните седмици Григор бе забелязан на няколко значими модни събития. На 25 септември той присъства на шоуто на Prada за пролет/лято 2026 по време на Седмицата на модата в Милано, заедно с гаджето си Ейса Гонзалес.

Снимка: Instagram

Също така, Григор бе забелязан на модното шоу на Lacoste по време на Седмицата на модата в Париж. Там той бе в компанията на Андреа Прети, годеник на Винъс Уилямс, което предизвика пикантни реакции в модните среди.

Григор Димитров сбъдва детски мечти!
