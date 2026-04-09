Гришо се размина с бившата в Монте Карло (СНИМКА)

Тежкият период за Григор Димитров продължава, след като той отпадна в първия кръг на турнира в Монте Карло.

По този начин той ще изпадне от топ 100 на световната ранглиста от понеделник и вероятно ще пропусне шансовете си за по-лесно пласиране напред в следващите турнири.

В Монте Карло Димитров пропусна и друго нещо - бившата си Лолита Османова.

На корта

Красивата рускиня се похвали, че и тази година не е пропуснала турнира в Княжеството.

Нейното влечение към тениса не се изчерпва във връзката ѝ с българина. Тя самата е играла тенис в детството си и продължава да поддържа форма с този спорт. При това Лолита вече има доста познати около корта.

Двамата с Димитров имаха връзка в периода октомври 2020 - април 2023 г. Дори след това Лолита имаше място в ложите на важните турнири - в Маями, в Индиън Уелс и в Монако.

Ейса и признанията

Димитров вече повече от година има връзка с друга - певицата и актриса от Мексико Ейса Гонсалес. Именно тя го подкрепяше на турнира в Монте Карло. Наскоро красавицата призна, че в най-трудните моменти разчита най-много на Григор.

За жалост българинът изигра само един мач в Монте Карло - загубата от Томас Мартин Ечевери с 4:6, 6:2, 3:6.

Димитров пропусна голяма част от предишния сезон заради травма в гръдния мускул, която наложи операция и дълго възстановяване. Той все още не може да възвърне познатата си форма. От понеделник българинът ще бъде извън стоте най-добри тенисисти в света от 14 години насам.