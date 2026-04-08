В най-тежките ѝ дни до нея е бил само Григор

Слънцето огрява покрива на Сохо Хаус Холоуей в Лос Анджелис, а жената, пленила сърцето на най-добрия ни тенисист Григор Димитров - Ейса Гонсалес, седи спокойно с ледено кафе, спортен екип и почти никакъв грим. Усмивката ѝ е непринудена, но бързо разговорът разкрива по-сложни пластове.

„Винаги съм казвала, че животът ми далеч не е перфектен. Беше невероятно объркан. Коя искам да бъда и какво съм понякога не съвпадат – и това е нормално, защото такъв е животът“, казва тя пред womenshealthmag.com.

На 36 години Ейса преживява интензивен период: снимки за втори и трети сезон на „3 Body Problem“, три филмови проекта тази година и поредица от амбициозни роли. „Харесвам смели герои. Обичам жени с независима воля, които са хаотични и по някакъв начин многостранни“, казва тя за проектите си.

Родена в Мексико Сити, знойната брюнетка започва като тийнейджърка в теленовели, пробива с „Sueña Conmigo“ и се премества в Лос Анджелис през 2013 г. „Бях толкова ужасена, когато пробих в индустрията, чувствах се много неловко, че английският не е добър, не е моят майчин език. Подготовката и дисциплината са това, което наистина прави разликата“, споделя тя.

Но успехът не идва без лични битки. Загубата на баща ѝ на 12, компулсивното хранене и натискът върху външния вид водят до дълга борба с телесната дисморфия. „Сега, с възрастта и зрялостта, поглеждайки назад, си мисля, че наистина не бях добре. Беше просто това невероятно сложно пътешествие със собственото ми тяло.“

През последните години тя изучава как травмата и скръбта са повлияли на тялото ѝ: „Толкова дълго потисках чувствата си, че тялото ми се превърна в броня.“ След ЯМР тест тя получава първата си диагноза, на 30-годишна възраст: тежка аденомиоза, състояние, при което тъканта, която обикновено покрива матката, расте в мускулната стена на органа, често причинявайки обилно кървене, болезнена менструация и тазова болка, а в случая на Ейса я оставя с уголемена матка.

За да предприеме превантивни мерки, Ейса е замразила яйцеклетките си.

"Бях толкова уплашена. Това, че имам от млада лек целулит, е най-малкият проблем. Нещо, с което се свиква. Коя жена няма. Но тези болки, тези диагнози..."

Тя адаптира живота си към тези условия – диета, противовъзпалителни храни, пилатес, бокс, тренировки с тежести и грижи за психичното здраве. „Чувството за добро в тялото ми прави ума ми стабилен и това е от огромно значение за мен.“

И тук идва най-същественото - подкрепата на Григор Димитров е ключова: „Никога не съм била в толкова невероятна, здравословна, всестранна връзка с някого, на когото се възхищавам.“

Ейса излъчва увереност и спокойствие, придобити чрез години на трудности и самопознание. „Не сте сами в този процес и всички ние търсим своите пътища“, казва тя. „Сега чувствам, че стигам до това място, където съм на правилния път“, завършва тя.