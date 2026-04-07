Близо ли е краят!? Гришо аут от Топ 100!

Аржентинец го би в първия кръг на Мастърса в Монте Карло

Близо ли е краят!? Гришо аут от Топ 100!
БГНЕС

Григор Димитров приключи участието си още в първия кръг на турнира от сериите Мастърс в Монте Карло след поражение в три сета от Томас Мартин Ечевери - 4:6, 6:2, 3:6.

Българинът, подкрепян от трибуните от майка си Мария и гаджето си Ейса Гонсалес, показа характер и успя да върне един сет, но в крайна сметка отстъпи след трисетова битка.

Загубата носи сериозни последствия за позицията му в световната ранглиста, като се очаква той да изпадне от Топ 100 за първи път от близо 14 години.

След отпадането си в Монте Карло следващото участие на Димитров ще бъде на Мастърса в Мадрид, който започва на 22 април. Там българският тенисист ще има възможност да търси по-силно представяне и завръщане към по-стабилни позиции в световната ранглиста.

мадрид Григор Димитров майка монте карло загуба гадже топ 100 Ейса Гонсалес Ечевери Мария Димитров

Реал Мадрид - Байерн Мюнхен: Най-ожесточеното съперничество (АНКЕТА)
Арсенал излиза да се отсрами в Шампионската лига
Агентът на Винисиус: Той не е доволен, че е трети по пари

Драма във Враца: 15-годишен борец е с увредени шийни прешлени (ВИДЕО)
НА ЖИВО: Григор Димитров - Томас Мартин Ечевери - 4:6, 6:2, 3:6 (СНИМКИ)

"Кристиано Роналдо ще плаче на световното"
След Мартенската лудост: Гавалюгов търси ново предизвикателство в САЩ
