Близо ли е краят!? Гришо аут от Топ 100!

Григор Димитров приключи участието си още в първия кръг на турнира от сериите Мастърс в Монте Карло след поражение в три сета от Томас Мартин Ечевери - 4:6, 6:2, 3:6.

Българинът, подкрепян от трибуните от майка си Мария и гаджето си Ейса Гонсалес, показа характер и успя да върне един сет, но в крайна сметка отстъпи след трисетова битка.

Загубата носи сериозни последствия за позицията му в световната ранглиста, като се очаква той да изпадне от Топ 100 за първи път от близо 14 години.

След отпадането си в Монте Карло следващото участие на Димитров ще бъде на Мастърса в Мадрид, който започва на 22 април. Там българският тенисист ще има възможност да търси по-силно представяне и завръщане към по-стабилни позиции в световната ранглиста.