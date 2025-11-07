bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Гришо взима само половината от годишния си бонус

Родният тенисист в топ 30 по резултати от Мастърс турнири

Гришо взима само половината от годишния си бонус
Reuters

Най-добрият ни тенисист Григор Димитров попадна в топ 30 по резултати на турнирите от Мастърс 1000 сериите и така ще бъде един от 30-те играчи, които ще си разпределят допълнителния бонус на ATP от 21 млн. долара, предава сайтът tenniskafe.com.

Григор ще получи само 50% от полагащата му се сума за своята 18-а позиция и 860 точки.

Контузията

Причина за това е, че българинът пропусна три от деветте надпревари от Мастърс 1000 заради травмата на "Уимбълдън". Той не игра в Синсинати, Канада и Шанхай.

Правилникът на ATP показва, че е необходимо даден тенисист да участва в осем от деветте турнира, за да получи целия бонус. По-малко от пет участия пък не носят никакъв бонус, дори и играчът да е сред 30-те.

Снимка: БГНЕС

Миналата седмица Димитров участва на Мастърса на Париж, но се отказа преди мача си от втория кръг. В зала "Дефанс арена" той игра за първи път от 112 дни, през които лекуваше контузия. 

На Мастърса в Париж 24-годишният Димитров реши да не рискува и да се откаже от мача си с Даниил Медведев. Още преди турнира българинът заяви, че за него е важно да е готов за следващия сезон.

В търсене на треньор

В края на септември Григор Димитров се раздели изненадващо с личния си треньор Джейми Делгадо след 3 години съвместна работа.

Снимка: Reuters

С британеца Димитров спечели титла в Бризбейн и прескочи границата от 450 победи в професионалния тенис. Под ръководството на Делгадо Григор се завърна сред десетте най-добри в света за първи път от 2018 г. насам.

