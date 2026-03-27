Иван Иванов е на полуфинал в Испания, Василев гази в Сплит

Националът ни за Купа „Дейвис“ Иван Иванов продължава победния си марш на международния турнир в Тарагона (Исп), след като се класира категорично за полуфиналите на сингъл!

Водачът в световната ранглиста за юноши демонстрира класа от най-високо ниво и само за 67 минути пречупи испанския ветеран Оскар Гутиерес с убедителното 6:2, 6:1.

Още от първите минути българинът наложи волята си на корта, а серия от седем поредни спечелени гейма окончателно показа кой диктува играта.

Снимка: Българска федерация по тенис

Това е трети полуфинал за Иван Иванов от началото на 2026 г. В събота той ще излезе срещу руснака Павел Лагутин в битка за място на финала.

Още един български талант блести на европейската сцена!

Александър Василев се класира за четвъртфиналите на силния турнир от сериите "Чалънджър 50“ в Сплит (Хърв), след като показа характер и класа срещу значително по-опитния Елиаким Кулибали от Кот д’Ивоар – 6:3, 6:2.

18-годишният плевенчанин започна мача уверено с ранен пробив и контролираше играта до края. Във втория сет той буквално помете съперника си с мощно начало и преднина от 4:0, която се оказа решаваща за заслужения успех.

В четвъртфиналите Василев ще се изправи срещу победителя от двубоя между Том Генч (Гер) и Филипо Романо (Ит).