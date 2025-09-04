bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Иван Иванов и Александър Василев са полуфиналисти на US Open

Близо сме до български дуел за трофея

Иван Иванов и Александър Василев са полуфиналисти на US Open

Родните тенис таланти Иван Иванов и Александър Василев се класираха за полуфиналите на юношеския US Open.

По едно и също време Иванов елиминира Макс Шьонхаус (Германия) с 6:4, 0:6, 7:6/3/, а Василев се справи с участващия с уайлд-кард представител на домакините Андрю Джонсън - 6:3, 7:5.

Сред най-добрите 4

Иванов - шампион от "Уимбълдън" и поставен под №1 в схемата в САЩ, направи кошмарен втори сет, но взе своето и ще се изправи срещу Зангар Нурланули (Казахстан) крачка преди финала.

Василев - първи братовчед на най-добрия български тенисист Григор Димитров, беше солиден днес. Той не допусна нито един пробив, като отрази 3 брейкбола.

В следващия кръг Василев ще мери сили с Луис Гуто Мигел (Бразилия).

Така изцяло българският финал в турнир от Големия шлем при юношите отново е възможен. При триумфа на Иванов на "Уимбълдън" Василев отпадна крачка преди спора за трофея.

Тагове:

България сащ Иван Иванов таланти полуфинал александър василев us open

