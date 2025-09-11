bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Иван Иванов и Александър Василев застават рамо до рамо за България (ВИДЕО)

Гледайте мачове от Купа „Дейвис“ през уикенда - пряко по bTV Action

Шампионът от Откритото първенство на САЩ при юношите Иван Иванов и финалистът - Александър Василев, застават рамо до рамо в националния отбор за Купа "Дейвис".

Двамата признаха, че се вълнуват, че ще играят пред българска публика.

Единствено bTV Media Group ще излъчи пряко мачовете с Финладия, които са този уикенд в Пловдив.

16-годишният Иванов вече четири години тренира в академията на Краля на клея - Рафаел Надал. И вижда различните реалности между България и школата.

"Много е трудно да сравним, тъй като базата тук наистина е уникална, една от най-добрите, ако не и най-добрата в България и да ни приветства на Купа "Дейвис". Това е нещо уникално, винаги да играя в България, както се казва, в дома ми, наистина е едно от най-добрите чувства в спорта, да се върнеш"

"Но е много трудно да сравним, тъй като в академията това е Рафаел Надал и неговите треньори, неговите съвети са малко по-различни.", заяви световният №1 при юношите.

За България

Един от съотборниците на Иван ще бъде и неговият последен опонент на финала на US Open - Александър Василев, който ще дебютира за България.

"Изключително съм щастлив, това е нещо за мен, тъй като това е първо участие в Купа "Дейвис". Аз съм щастлив, че бях част от този финал и успяхме да го направим за България. И както виждате, тая седмица играем рамо до рамо в един отбор.", коментира Василев - първи братовчед на Григор Димитров.

И Иванов, и Василев гледат към влизане в мъжкия тенис.

"Това е една от най-трудните стъпки за тенис кариерата на всеки един играч и това е, което аз смятам да направя следващата година.", каза Иванов.

"Следващата част от мечтата е мъжкият тенис. Българската школа е добра. Имаме история в тениса. Тази седмица играем рамо до рамо с Иван.", сподели Василев.

Мачовете между България и Финландия са в събота и неделя в Пловдив и може да ги гледате пряко по bTV Action.

Тагове:

тенис България Иван Иванов таланти национален отбор национали купа дейвис александър василев Рамо до Рамо

