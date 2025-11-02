bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Иван Иванов започва срещу опитен германец в Атина

Родният тенис талант получи “уайлдкард“

Иван Иванов започва срещу опитен германец в Атина

Иван Иванов започва срещу опитен германец в Атина! Родният тенис талант ще премери сили с Яник Ханфман на старта на турнира от сериите АТР 250.

Националът - юношески шампион на "Уимбълдън" и US Open, получи "уайлдкард" за надпреварата на твърд корт в зала, чиито права се държат от семейството на Новак Джокович и до миналата година се провеждаше в Белград.

Двубоят между наскоро навършилия 17 Иванов и 33-годишния Ханфман е насрочен за вторник (4 ноември).

Срещу квалификант на старта

Германецът, заемащ 125-ото място в световната ранглиста, премина през квалификациите. Той се справи последователно със словаците Лукас Клейн (6:2, 6:4) и Алекс Молчан (7:6/2/, 6:3).

Ханфман е стигал до 45-ата позиция в ранкинга и има два загубени АТР финала - в Гщаад през 2017 и Кицбюел през 2020 г.

Ако спечели, Иванов ще очаква победителя от двойката Райли Опелка (САЩ) - Вит Коприва (Чехия).

Колежка към Иван Иванов: Честит рожден ден, любов! (СНИМКА)

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK 

Тагове:

гърция България талант Иван Иванов германия новак джокович атина ветеран уайлдкард яник ханфман опитен

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Сила с една ръка (ВИДЕО)

Сила с една ръка (ВИДЕО)
Как Александър Николов сбъдна една детска мечта? (ВИДЕО)

Как Александър Николов сбъдна една детска мечта? (ВИДЕО)
Левски с класика преди дербито, но даде жертва

Левски с класика преди дербито, но даде жертва
ЦСКА влиза в огъня срещу Левски с четири поредни победи

ЦСКА влиза в огъня срещу Левски с четири поредни победи
Вера Маринова – между титлите на килима и силата на думите (ВИДЕО)

Вера Маринова – между титлите на килима и силата на думите (ВИДЕО)

Последни новини

Алекс Николов неотразим при четвърти успех за Лубе (ВИДЕО)

Алекс Николов неотразим при четвърти успех за Лубе (ВИДЕО)
Аарън Рамзи напусна мексикански гранд заради... куче

Аарън Рамзи напусна мексикански гранд заради... куче
Черно море пак препъна Лудогорец във Варна

Черно море пак препъна Лудогорец във Варна
Как Александър Николов сбъдна една детска мечта? (ВИДЕО)

Как Александър Николов сбъдна една детска мечта? (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV