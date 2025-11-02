Иван Иванов започва срещу опитен германец в Атина! Родният тенис талант ще премери сили с Яник Ханфман на старта на турнира от сериите АТР 250.

Националът - юношески шампион на "Уимбълдън" и US Open, получи "уайлдкард" за надпреварата на твърд корт в зала, чиито права се държат от семейството на Новак Джокович и до миналата година се провеждаше в Белград.

Двубоят между наскоро навършилия 17 Иванов и 33-годишния Ханфман е насрочен за вторник (4 ноември).

Срещу квалификант на старта

Германецът, заемащ 125-ото място в световната ранглиста, премина през квалификациите. Той се справи последователно със словаците Лукас Клейн (6:2, 6:4) и Алекс Молчан (7:6/2/, 6:3).

Ханфман е стигал до 45-ата позиция в ранкинга и има два загубени АТР финала - в Гщаад през 2017 и Кицбюел през 2020 г.

Ако спечели, Иванов ще очаква победителя от двойката Райли Опелка (САЩ) - Вит Коприва (Чехия).

