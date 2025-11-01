bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Японското приключение на семейство Надал (СНИМКИ)

Бившият номер 1 в света се забавлява с близките си на другия край на света

Японското приключение на семейство Надал (СНИМКИ)
Бившият номер 1 в света Рафаел Надал се наслаждава на пенсионирането си. Испанецът е на почивка с цялото си семейство в Япония, откъде сподели красиви снимки, облечен в кимоно.

Обичам да изследвам, да научавам за културата, традициите и да посещавам невероятни места. Благодаря ви за цялата доброта и топло посрещане!“, написа Матадора към публикацията със снимки от Япония.

 
 
 
В компанията на съпругата си, двете им деца, родителите и сестра си, Рафа е посетил част от най-старите храмове в старата столица на Япония - Киото, както и Арашияма - Бамбуковата гора.

Отказването

След като стана професионалист на 14-годишна възраст, Надал спечели първата си титла от Големия шлем на "Ролан Гарос" през 2005 г. - преди 20 години. В цялата си кариера той има 14 титли от Откритото първенство на Франция, което е абсолютен рекорд и затова е наричан "Краля на клея".

Има 92 АТП трофея и общо 22 титли от Големия шлем. Два пъти триумфира на олимпийските игри.

Надал се оттегли от професионалния спорт миналата година, след като представи Испания на "Купа Дейвис" за последен път.

Миналия месец Матадора получи почетна докторска степен от Университета в Саламанка за заслугите си към спорта. "Изпитвам огромна гордост и благодарност, че получавам титлата Honoris Causa от най-стария университет в Испания и един от най-старите в света - място, където от 18-ти век хуманизмът, критичното мислене и интелектуалната свобода озаряват цялото човечество".

