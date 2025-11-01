Японското приключение на семейство Надал (СНИМКИ)

Бившият номер 1 в света Рафаел Надал се наслаждава на пенсионирането си. Испанецът е на почивка с цялото си семейство в Япония, откъде сподели красиви снимки, облечен в кимоно.

„Обичам да изследвам, да научавам за културата, традициите и да посещавам невероятни места. Благодаря ви за цялата доброта и топло посрещане!“, написа Матадора към публикацията със снимки от Япония.

View this post on Instagram A post shared by Rafa Nadal (@rafaelnadal)

В компанията на съпругата си, двете им деца, родителите и сестра си, Рафа е посетил част от най-старите храмове в старата столица на Япония - Киото, както и Арашияма - Бамбуковата гора.

Отказването

След като стана професионалист на 14-годишна възраст, Надал спечели първата си титла от Големия шлем на "Ролан Гарос" през 2005 г. - преди 20 години. В цялата си кариера той има 14 титли от Откритото първенство на Франция, което е абсолютен рекорд и затова е наричан "Краля на клея".

Има 92 АТП трофея и общо 22 титли от Големия шлем. Два пъти триумфира на олимпийските игри.

Снимка: Reuters

Надал се оттегли от професионалния спорт миналата година, след като представи Испания на "Купа Дейвис" за последен път.

Миналия месец Матадора получи почетна докторска степен от Университета в Саламанка за заслугите си към спорта. "Изпитвам огромна гордост и благодарност, че получавам титлата Honoris Causa от най-стария университет в Испания и един от най-старите в света - място, където от 18-ти век хуманизмът, критичното мислене и интелектуалната свобода озаряват цялото човечество".

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK