Тенис

Шокиращо признание: Минах през същото като Григор Димитров

Разговорите, които спасяват

Шокиращо признание: Минах през същото като Григор Димитров

Григор Димитров е сред най-близките хора, с които Стефанос Циципас откровено разговаря за психичното си здраве. Това разкри самият грък след отпадането си в ABN AMRO Open, където във втория кръг отстъпи пред Ботик ван де Зандсхулп.

Въпреки загубата, Циципас говори с необичайна искреност и зрялост. Той подчерта, че в момента най-важното за него е здравето – физическо и психическо – и че усеща, че върви в правилната посока, макар пътят да не е идеален.

Губиш и едновременно изпитваш болка

„Започвам отново да се чувствам щастлив. Да, мога да го кажа. Резултатите в момента не са най-важното за мен. Загубих, но съм щастлив, че играя тенис. Най-тежко е, когато губиш и едновременно изпитваш болка. Бях зациклил в един и същ коловоз твърде дълго.“

Снимка: Reuters

Бившият №3 в света призна, че за първи път от повече от година може да гледа напред с по-дългосрочна перспектива – нещо, което доскоро му е липсвало.

„Сега поне не страдам на корта. Най-сетне мога да си поставям дългосрочни цели. Това беше невъзможно през последната повече от година.“

Топли думи

Особено показателни бяха думите му за Димитров – тенисист, който също открито е говорил за периоди на паник атаки и ментални трудности.

„Много съм близък с Григор и често разговаряме. Той е страхотен човек и имаме отлични отношения. Говорим за психичното здраве, но тези разговори искам да останат между нас.“

Циципас призна, че се припознава напълно в преживяното от българина.

„Разбирам напълно през какво е преминал, защото и аз минах през същото.“

Снимка: Reuters

Гръцкият тенисист не скри, че битката му далеч не е била лека.

„Психичното здраве е изключително важно. В миналото съм се борил сериозно с него. Имаше много тежки моменти в тура. Но предпочитам един ден да разкажа цялата история – не сега.“

