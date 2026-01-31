"Май казвахте нещо...": Мистичното послание на Джокович след подвига

Със сигурност победата на Новак Джокович над Яник Синер в полуфинала на Откритото първенство на Австралия ще остане в историята!

На 38 години и 255 дни сърбинът се превърна в най-възрастния финалист на първия за годината турнир от Големия шлем, при това след като победи съперника си с 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 и бе на корта повече от 4 часа!

А след триумфа Джокович озадачи всички!

Надписът

Носителят на 24 титли от Големия шлем спази традицията да пише върху обектива на камерата. Този път обаче не се подписа.

Ноле написа три думи: "Май казвахте нещо...".

Предвид героичната победа над Синер, се очакваше Ноле да посвети успеха си на близки, да поздрави децата си и съпругата си. Но той очевидно избра друг подход.

Обяснението

Нямаше как посланието да бъде подминато на пресконференцията след мача.

Джокович бе попитан към кого е насочено.

"За тях... Прочетохте. За тях. Както казва баща ми: За онези експерти, които знаят всичко. Те ще се познаят", бе отговорът на сърбина.

Пенсионер или пропаднал тенисист

Предвид, че Джокович вече подобрява рекорд след рекорд за най-възрастен участник в доста от турнирите, въпросът за песионирането му винаги е актуален. Той обаче е категоричен, че засега няма такива намерения. Дори наскоро спомена, че има намерение да играе на олимпийските игри през 2028 г.

Преди дни пък се обиди на въпрос на журналист в Австралия, който констатира "В началото на кариерата си гонихте Роджър и Рафа за титли, а сега, в по-късния етап, гоните Яник и Карлос":

"Малко е неуважително, че пропускате голям период от момента, в който „съм започнал да гоня Рафа и Роджър“ до този, „в който гоня Яник и Карлос“, което са 15 години, в които доминирам в тениса".

В разгара на многобройните протести в Сърбия против управлението на Александър Вучич и правителството, Джокович се обяви в подкрепа на недоволните студенти.

"Към тях се присъединиха всякакви елити, като онзи пропаднал тенисист Новак Джокович", коментира журналистът Драган Вучичевич.

Посланието може да е и към родината му, тъй като от повече от година той не изпуска случай да покаже подкрепа към протестиращите.

