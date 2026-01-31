"Май казвахте нещо...": Мистичното послание на Джокович след подвига

Със сигурност победата на Новак Джокович над Яник Синер в полуфинала на Откритото първенство на Австралия ще остане в историята!
На 38 години и 255 дни сърбинът се превърна в най-възрастния финалист на първия за годината турнир от Големия шлем, при това след като победи съперника си с 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 и бе на корта повече от 4 часа!
А след триумфа Джокович озадачи всички!
Носителят на 24 титли от Големия шлем спази традицията да пише върху обектива на камерата. Този път обаче не се подписа.
Ноле написа три думи: "Май казвахте нещо...".
Вижте тази публикация в Instagram.
Предвид героичната победа над Синер, се очакваше Ноле да посвети успеха си на близки, да поздрави децата си и съпругата си. Но той очевидно избра друг подход.
Нямаше как посланието да бъде подминато на пресконференцията след мача.
Джокович бе попитан към кого е насочено.
"За тях... Прочетохте. За тях. Както казва баща ми: За онези експерти, които знаят всичко. Те ще се познаят", бе отговорът на сърбина.
Предвид, че Джокович вече подобрява рекорд след рекорд за най-възрастен участник в доста от турнирите, въпросът за песионирането му винаги е актуален. Той обаче е категоричен, че засега няма такива намерения. Дори наскоро спомена, че има намерение да играе на олимпийските игри през 2028 г.
Преди дни пък се обиди на въпрос на журналист в Австралия, който констатира "В началото на кариерата си гонихте Роджър и Рафа за титли, а сега, в по-късния етап, гоните Яник и Карлос":
"Малко е неуважително, че пропускате голям период от момента, в който „съм започнал да гоня Рафа и Роджър“ до този, „в който гоня Яник и Карлос“, което са 15 години, в които доминирам в тениса".
В разгара на многобройните протести в Сърбия против управлението на Александър Вучич и правителството, Джокович се обяви в подкрепа на недоволните студенти.
"Към тях се присъединиха всякакви елити, като онзи пропаднал тенисист Новак Джокович", коментира журналистът Драган Вучичевич.
Посланието може да е и към родината му, тъй като от повече от година той не изпуска случай да покаже подкрепа към протестиращите.
