Милионерът, взел шапка от ръцете на дете, се извини (ВИДЕО)

Милионерът, който се превърна в злодея на US Open, след като открадна шапка, предназначена за малък фен, се извини.

Пьотр Шчерек публикува дълго извинение в социалната мрежа Instagram, в което признава, че е допуснал "огромна грешка". Той сподели, че е върнал подаръка на момчето и се е обърнал към него и семейството му.

Скандалът

Една от най-обсъжданите случки през настоящото издание се случи не на корта, а на трибуните. След края на мача между Камил Майшах и Карен Хачанов, спечелен от поляка с 3:2 сета, световният номер 88 отиде да поздрави зрителите. Той понечи да подари шапката си на детенце, чакащо за автограф, но тя му бе издърпана от ръцете от мъж на средна възраст.

Кой е той?

Веднага грубият непознат бе посочен за Злодей номер 1 на турнира. И започна търсенето кой е!

Оказва се, че става дума за уважаван полски бизнесмен. Неговото име е Пьотр Шчерек - изпълнителен директори и основател на една от големите компании за павиране в Полша.

Тя е основата през 1999 г. от Пьотр и жена му Ана, а в момента има цели 3 завода, които произвеждат всякакви елементи за покриване на пътища, алеи и декорация на двора.

Шчерек дори е сочен за милионер от част от световните издания, но тази информация не е потвърдена.

В момента компанията търпи тежък удар по репутацията си, като ограничи коментарите под публикациите си във всички социални мрежи.

Прецедент е, че всъщност семейство Шчерек играе тенис и спонсорира полски таланти на корта!

Щастлива развръзка

Иначе историята от US Open има щастлив край. Момчето - Брок, бе издирено от Камил Майшах благодарение на последователите му в социалните мрежи.

Малчуганът получи не само шапка, а и още подаръци от поляка.

Майшах обаче трябваше да се оттегли от турнира заради контузия. Той не успя да доиграе мача си от третия кръг срещу Леандро Риди от Швейцария.

