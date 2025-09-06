bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

На 8 000 км от дома: Братовчедът на Гришо честити на всички българи 6 септември!

Благодаря на хората от моя отбор, без които нямаше да постигна тези неща, щастлив е шампионът Иванов

"Благодаря на всички и първо трябва да поздравя Александър за тази седмица. Благодаря на хората от моя отбор, без които нямаше да постигна тези неща. Благодаря и на всички, които ни подкрепят от България", заяви шампион на US Open Иван Иванов след награждаването.

Братовчедът на Григор Димитров от своя страна заяви, че е щастлив, че този път достигна до финалния мач, след като не успя да го направи на "Уимбълдън" по-рано тази година.

ТОВА Е ИВАН ИВАНОВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)

"Много съм щастлив, че стигнах до финала. Благодарности на всички за страхотния турнир. Вече гледам към следващите предизвикателства", заяви Александър Василев и продължи на български: "Честит празник на всички. Днес е денят на Съединението на България", доволен бе националът ни за Купа "Дейвис".

ТОВА Е ИВАН ИВАНОВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)

Тагове:

Иван Иванов ню йорк фенове празник титла александър василев us open 6 септември Открито първенство на САЩ

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Копривленски за съперника: Ще го нахраня с тупаници! (ВИДЕО)

Копривленски за съперника: Ще го нахраня с тупаници! (ВИДЕО)
ТОВА Е ИВАН ИВАНОВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)

ТОВА Е ИВАН ИВАНОВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)
ТОВА Е АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)

ТОВА Е АЛЕКСАНДЪР ВАСИЛЕВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)
Българските тенис-герои: Вземете си пуканки! Ще бъде забавно!

Българските тенис-герои: Вземете си пуканки! Ще бъде забавно!

Първият треньор на Алекс Василев пред bTV: С Иван се

Първият треньор на Алекс Василев пред bTV: С Иван се "теглят" един друг (ВИДЕО)

Последни новини

България ликува! Иван Иванов е шампион на US Open!

България ликува! Иван Иванов е шампион на US Open!
НА ЖИВО: ФИНАЛЪТ НА US OPEN - Иван Иванов vs. Александър Василев 7:5, 6:3

НА ЖИВО: ФИНАЛЪТ НА US OPEN - Иван Иванов vs. Александър Василев 7:5, 6:3
Епизод 11: Стоян Копривленски ще вечеря с противника на ринга (ВИДЕО)

Епизод 11: Стоян Копривленски ще вечеря с противника на ринга (ВИДЕО)
И Христо Стоичков е щастлив: Иван и Сашо - и двамата сте шампиони!

И Христо Стоичков е щастлив: Иван и Сашо - и двамата сте шампиони!
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV