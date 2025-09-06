На 8 000 км от дома: Братовчедът на Гришо честити на всички българи 6 септември!

"Благодаря на всички и първо трябва да поздравя Александър за тази седмица. Благодаря на хората от моя отбор, без които нямаше да постигна тези неща. Благодаря и на всички, които ни подкрепят от България", заяви шампион на US Open Иван Иванов след награждаването.

Братовчедът на Григор Димитров от своя страна заяви, че е щастлив, че този път достигна до финалния мач, след като не успя да го направи на "Уимбълдън" по-рано тази година.

"Много съм щастлив, че стигнах до финала. Благодарности на всички за страхотния турнир. Вече гледам към следващите предизвикателства", заяви Александър Василев и продължи на български: "Честит празник на всички. Днес е денят на Съединението на България", доволен бе националът ни за Купа "Дейвис".