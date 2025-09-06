ТОВА Е ИВАН ИВАНОВ (СТАТИСТИКА+СНИМКИ)

Винаги има мрак преди зазоряване. След като получи контузия на "Уимбълдън" по-рано през юли, Григор Димитров беше принуден да се оттегли от Откритото първенство на САЩ, слагайки край на серията си от 58 поредни участия в турнири от Големия шлем.

Тази вечер обаче двама от неговите изгряващи сънародници ще се срещнат на финала на сингъл при юношите на Откритото първенство на САЩ през 2025 г. Един от двамата ще стане първият българин, вдигнал трофей от шампионата за юноши на кортовете във "Флъшинг Медоус", откакто самият Димитров постигна това през 2008 г.

Снимка: ITF

Световният номер 1 Иван Иванов също ще се бори да стане първият юноша, спечелил титлите от "Уимбълдън" и US Open в един сезон, откакто това направи канадецът Филип Пеливо през 2012 г... и отново Димитров през 2008 г.

Представяме ви Иван Иванов

Роден: 30 октомври 2008 г. във Варна

Игра е с дясна ръка, бекхенд с две ръце

Професионалист от 2023 г.; любимата му настилка е клей

Снимка: ITF

Най-добър ATP ранкинг (на сингъл): №795 (16 юни 2025 г.)

Бивш №1 при юношите (14 юли 2025)

Пари от наградни фондове: $8371

Иванов влезе в историята като вторият българин след Григор Димитров, който печели титла при юношите на "Уимбълдън". Той не загуби нито сет по пътя към трофея и на финала по-рано тази година победи американецa Ронит Карки с 6:2, 6:3.

Резултати в Големия шлем:

"Ролан Гарос": полуфиналист през 2025 г.

US Open: Финалист 2025 г.

Снимка: ITF

Има спечелени четири титли на сингъл и четири на двойки от турнирите в младежката Международна тенис федерация. Прави професионалния си дебют през 2023 г. на турнир в Манакор. По-късно през същата година получава "уайлд кард" за Rafa Nadal Open, където губи в първия кръг от Аугуст Холмгрен.

Сам признава, че акцентира върху собствената си игра, а не върху противника. „Във финали се фокусирам повече върху себе си, отколкото върху съперника“, каза той.

Третира в Rafa Nadal Academy.

Снимка: ITF

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK