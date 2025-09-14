НА ЖИВО: Александър Василев е надеждата на България! (ВИДЕО) - 2:2,

ПЪРИ СЕТ

1:0 - Ас на Василев - 15-0. 30-15 и много висок стандарт на първия сервис.

1:1 - Двойна грешка за Руусувуори, 0-30 след отлична къса на Алекс. 30-30, финландецът заложи на сервиса за три поредни точки - 40:30. Стигна се до равенство, но не се стигна до изненада.

2:1 - Много добър сервис гейм за финалиста на US Open.

2:2 - Тежки удари в края на Руусувуори.

3:2 - Гейм на 30 за Василев.

Превю

Александър Василев и Емил Руусувуори ще определят кой измежду България и Финландия ще спечелят мача за Купа "Дейвис" в Пловдив.

Резултатът до момента е 2-2.

Вчера шампионът от Откритото първенство на САЩ при юношите Иван Иванов допусна поражение с 2:6, 2:6 от втората ракета на Финландия Емил Руусувуори, след като по-рано Александър Василев стигна до чист успех в два сета срещу Ото Виртанен - 6:3, 7:5.

Днес България спечели при двойките и загуби сингъл №3.

Всичко най-интересно може да следите пряко в ефира на bTV Action и онлайн на VOYO.

При краен успех в този сблъсък България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2026-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.

