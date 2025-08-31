Двойката е заедно от 25 години, но всичко започна с пълния провал на Роджър

"Не бях впечатлена в началото": Как съпругата на Федерер го направи най-великия в историята?

Всички познаваме Роджър Федерер като един от най-великите тенисисти в историята, но днес той и изключително успешен бизнесмен. Не всеки обаче знае, че Мирослава Вавринец, неговата съпруга и майка на четири деца - две двойки близнаци, е изиграла ключова роля за успеха на легендарния швейцарец.

Роджър и Мирка са заедно от 25 години

Изглежда, че любовта им става все по-силна с всеки изминал ден.

Самият Федерер никога не е крил приноса на съпругата си. В прощалното си писмо за края на кариерата си той пише: „Най-вече искам да благодаря на моята невероятна Мирка, която преживя всяка минута от това пътуване с мен.

Тя ми помагаше преди всеки финал, гледаше всичките ми дълги мачове, дори когато беше бременна в 8-ия месец, и толерираше глупавите ми лудории повече от две десетилетия.“

Снимка: Getty Images

В същото време Мирка, виждайки бъдещия си съпруг за първи път, меко казано, не е впечатлена. През 1996 г. 15-годишният Роджър вече показва обещаващи резултати в Швейцария и по съвет на приятели 18-годишната Вавринец идва да гледа негов мач. Но вместо ярък тенис, тя гледа как младият тенисист... псува яростно на корта и чупи ракети на парчета.

Нова възможност се появи на Игрите през 2000 г. в Сидни, където и двамата пристигнаха като част от швейцарския отбор. Този път всичко се получи: Роджър вече е пораснал, а атмосферата в олимпийското село нянка си подклажда романтичните чувства.

В началото Федерер се съмнява дали си струва да я покани на среща. Все пак поема риска. А по-късно ще признае, че това е било най-доброто решение в живота му...

Снимка: Instagram

След Сидни кариерата на ФедЕкс тръгва нагоре, докато Мирка, напротив, се сблъска с трудности. Скоро тя е принудена да се откаже от тениса поради контузия на глезена. По същото време двойката започна да живее заедно в Базел и Вавринец поема организацията на заниманията на любимия си.

Преса, пътувания, хотели

Тя се занимава с всичко: от комуникацията с пресата и спонсорите - до планирането на пътувания и резервации на хотели. Носеше се слух, че Мирка дори е повлияла на решението да се раздели с треньора Петер Лундгрен, който помогна на Роджър да спечели първия си "Уимбълдън".

Снимка: Getty Images

Въпреки че Мирка ефективно управляваше делата на тенисиста, те се женят официално едва през 2009 г., почти десетилетие след запознанството си. По това време тя очакваше дъщерите си Шарлийн и Майла. През 2014 г. тя ражда и две момчета - Лени и Лео. По това време двойката вече е наела екип от асистенти, които да облекчат Вавринец, въпреки че тя продължава да играе централна роля в живота и кариерата на съпруга си.

Не може да спи, ако Мирка не е наоколо...

В едно интервю 20-кратният шампион от Големия шлем споделя, че дори не може да спи, ако Мирка не е наоколо. Показателен пример е, когато той се оттегли от олимпийските игри в Токио през 2020 г. поради ограниченията, които забраняваха на спортистите да са със семействата си заради ковид пандемията.

Снимка: Getty Images

Самият Роджър неведнъж е признавал, че би прекратил кариерата си много по-рано, ако не беше подкрепата на съпругата му. И сега двойката най-накрая може да прекарва цялото си свободно време заедно: „Щастлив съм, че имам Мирка. Щастлив съм, че можем да бъдем заедно. Най-хубавият почивен ден за мен е, когато сме заедно вкъщи. Само ние – и никой друг. Щастлив съм, когато тя е щастлива, и ще направя всичко възможно това да се случи.“

Снимка: Getty Images

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK