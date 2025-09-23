bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

Огромна трагедия за Джокович! Почина един от най-важните хора в живота му!

Никола Пилич си отиде на 86 години

Огромна трагедия за Джокович! Почина един от най-важните хора в живота му!
Getty Images

Тъжен ден за тениса и в частност за Новак Джокович! 

Сръбският тенисист загуби един от най-важните хора в живота си - Никола Пилич. Тенис треньорът, за който се смята, че пръв започва да развива таланта на носителя на 24 титли от големия шлем, е починал

Новината съобщава националната телевизия на Хърватия.

Втори баща

Никола Пилич си отиде от този свят на 86 години

Снимка: Getty Images

Освен треньор на Джокович, той е един от най-успешните балкански тенисисти. Най-доброто класиране на Пилич е 6-то място в света от 1968 г. Той има 9 титли в кариерата си. 

На турнирите от Големия шлем най-доброто му представяне е участието във финала на "Ролан Гарос" от 1973 г. Той е играл и на полуфинал на "Уимбълдън" през 1967 г.

Пилич е победител от Откритото първенство на САЩ от 1970 г., но в двойка с Пиер Бартес. 

Джокович

Сътрудничеството на Пилич и Ноле започва през септември 1999 г. Сърбинът се мести в академията му в Германия. 

Снимка: Getty Images

Именно там Джокович гради основите на играта си.

Двамата си сътрудничат до 2003 г., когато Ноле започва кариерата си в мъжкия тенис. 

Сръбският ас нарича Пилич "Мой втори баща", докато покойният специалист винаги е защитавал Джокович.

Снимка: Getty Images

тенис новак джокович Хърватия треньор почина Никола Пилич

