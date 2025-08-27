bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
Тенис

"Още боли": Григор Димитров отказа и турнири в Азия

Със сигурност няма да играе в Чънду и Пекин

"Още боли": Григор Димитров отказа и турнири в Азия
Възстановяването на Григор Димитров върви по-бавно от очакваното и това изглежда ще осуети първоначалните планове на първата ни ракета да се завърне за турнирите в Азия. 34-годишният хасковлия претърпя операция след 1/8-финала на "Уимбълдън", където трябваше да се откаже срещу бъдещия шампион Яник Синер поради частично разкъсване на гръден мускул.

Няма го в заявките

Българинът не фигурира в заявките на нито една от надпреварите в Чънду и Пекин, които са негови предпочитани дестинации по време на азиатското турне и това означава, че най-рано бихме могли да го видим отново на корта за Мастърса в Шанхай, който през тази година ще се проведе между 1 и 12 октомври, но за момента няма гаранции, че това ще се случи, пише tennis.bg.

Самият Григор призна как не желае да прибързва с обратната си поява на корта.

Първата ни ракета пропусна тези състезания поради травма и през миналия сезон, така че няма да загуби точки.

Григор: Беше много тежък момент за мен

"Опитах се просто никога повече да не мисля за случилото се, след като напуснах корта, защото беше много тежък момент за мен. Беше физически болезнен момент, но това не ме притеснява. Психилогически аспект на нещата обаче определено ми повлия негативно, защото станалото е направо толкова сюрреалистично.

В Лондон посветиха цял корт на Григор Димитров и неговата сила (ВИДЕО)

След мача отидох в съблекалнята и плаках с глас няколко часа. След това станах, взех си душ и изцяло се съсредоточих върху процеса на възстановяване. Рехабилитацията отнема повече време от очакваното, но не искам да прибързам със завръщането, а да го направя в точния момент", разказва преди дни най-добрият български тенисист.

Григор проговори за кошмара срещу Синер: Плаках часове с глас!

