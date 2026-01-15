Федерер призна: Григор е ключът към Синер

Роджър Федерер се завърна на Откритото първенство на Австралия за първи път от 2020 г., като присъства в Мелбърн за специална церемония, посветена на забележителната му кариера.

Великият швейцарец сложи край на състезателната си дейност през 2022 г. и така никога не получи възможност да се изправи срещу двамата нови доминатори в мъжкия тенис – Яник Синер и Карлос Алкарас.

Италианецът и испанецът си поделиха последните осем титли от Големия шлем и играха във финалите на последните три Мейджър турнира.

„Това, което видяхме в тяхното развитие през последните години, е невероятно. Тренирал съм малко с тези момчета – те са фантастични. Очевидно има още много какво да покажат. Надявам се единствено да останат здрави“, заяви 44-годишният Федерер на пресконференция в "Мелбърн Парк".

20 титли и място в митологията

Бившият №1, носител на 20 титли от Големия шлем, в света беше попитан дали си е представял как би изглеждал евентуален негов двубой срещу Яник Синер. Отговорът му неизбежно върна фокуса към Григор Димитров.

„На "Уимбълдън", когато Григор играеше срещу Яник, а аз гледах от трибуните, ми беше лесно да си представя как би било, защото Григор играе много подобно на мен. Това беше един от първите моменти, в които наистина си помислих как бих изглеждал срещу Синер. Не изпитах същото, когато гледах Яник срещу Новак в Шанхай – там просто се наслаждавах на страхотен тенис, защото и двамата играят по съвсем различен начин от моя“, призна Федерер.

Снимка: Reuters

Швейцарската легенда изрази и надежда Карлос Алкарас да спечели тазгодишния Australian Open и да стане най-младият тенисист в историята, завършил кариерен Голям шлем. 22-годишният испанец вече има шест титли от мейджър турнири – две от Уимбълдън, две от Ролан Гарос и две от US Open, а единствено трофеят от Мелбърн му липсва.

Синер или Алкарас?

„На тази възраст да направи кариерен шлем би било лудост. Да видим дали ще успее да направи тази лудост тази седмица. Надявам се да го постигне, защото за тениса това би бил изключително специален момент“, каза ФедЕкс.

Снимка: Reuters

Самият той оформи своя кариерен Голям шлем с триумфа на „Ролан Гарос“ през 2009 г., след като още до 2004 г. вече беше спечелил останалите три Мейджъра. Федерер приключи кариерата си с 20 титли от Големия шлем, включително рекордните за мъжете осем от Уимбълдън, както и със 103 титли от ATP тура.

Шесткратният шампион от Australian Open сподели, че пенсионирането му се е оказало „много по-лесно“, отколкото е очаквал, и че днес се радва на повече време със семейството си.

Макар да обича да излиза на корта с децата си и да следи турнирите като фен, Федерер на този етап изключва треньорска кариера.

Снимка: Reuters

„Никога не казвай никога – Стефан Едберг казваше същото. Но сега съм много зает, имам четири деца. В момента няма никакъв шанс“, добави с усмивка швейцарецът.

