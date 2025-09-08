bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
От баща към син: Ти си много добър, но това е тенисът! (ВИДЕО)

От днес те са първи и втори в света, това е голямо постижение за българския спорт, каза Васил Василев пред bTV

Васил Василев, бащата на Александър Василев чакаше с нетърпение сина си на летището в София. Влажни очи, трепещ глас и гордост. Синът му игра финал на Откритото първенство на САЩ. И се представи достойно. Загуби от друг българин - Иван Иванов. Няма губещи! Печели българският тенис!

"Гледахме и се гордеехме с това, което се случва, което постигна Александър и разбира се, това което постигна Иван. Двама българи играят за първи път финал на шлем, макар и юношески.

От днес те са първи и втори в световната ранглиста, това е голямо постижение за българския спорт, тениса и най-вече тях двамата. За усилията, които са положили, за да достигнат до тук", сподели пред bTV Василев-старши.

Първи и втори в световната ранглиста

"Тенисът е такъв спорт, че винаги побеждава само един. Джокович, Надал, Федерер, снощи Синер… победителят е само един. Един мач, особено финал, е съпроводен с много състояния - физически, емоционални и психически. Ние сме щастливи с това, че той успя да се справи и да стигне до финала. Това е играта. Важното е да направиш изводи, да продължиш напред и да работиш", допълни бащата на Алекс.

"Поздравих го, казах му: "Ти си много добър тенисист, успех момче, продължавай така, напред! Ние сме зад теб, аз съм убеден, че ти ще играеш и мъжки финали на шлемовете само след няколко години", горд е Васил Василев.

Чуйте още във видеото.

Александър Василев: Не съм получил съобщение от Григор (ВИДЕО)

Тагове:

Иван Иванов финал баща ню йорк световна ранглиста видео александър василев Васил Василев голям шлем

