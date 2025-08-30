"Отвратително": Мъж открадна шапка от ръцете на млад тенис фен (ВИДЕО)

Вълна от реакции в социалните мрежи след непристойна постъпка на мъж спрямо малко дете на US Open. След края на мача между Камил Майшах и Карен Хачанов, спечелен от поляка с 3:2 сета, световният номер 88 отиде да поздрави зрителите.

Грозна постъпка

Майшах започна да подписва тенис топки, след което свали шапката си и я подаде на едно от децата. Светкавично обаче един мъж посегна и взе шапката от ръцете на момчето, като я прибра в чантата на приятелката си. Без грам срам мъжът извади химикалка и пожела автограф върху бутилка за вода.

Quand un pauvre enfant se fait voler la casquette offerte par Majchrzak ! #USOpen #HomeOfTennis pic.twitter.com/b1sMb83Wq8 — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 29, 2025

Момчето настояваше да му върнат шапката, но без резултат и реагира на ситуацията със смях.

Въпросният мъж бе определен от потребителите в социалните мрежи като "отвратителен". Друг пък написа: "Искаше ми се Камил Майшах да беше видял ситуацията. Не бъдете като този мъж".

Въпреки че полският тенисист не видя с очите си какво се случи, възмущението в социалните мрежи стигна и до него.

В "Инстаграм" той написа: "След мача не видях, че шапката ми не стигна до момчето. Благодарение на моя спонсор имам достатъчно шапки и съм подготвен. Ще ми помогнете ли да намеря момчето от мача? Ако ти, или твоите родители видят това, моля да пишете".

Един час по-късно Майшах написа: "Впечатлен съм от силата на интернет. Успяхме. Всичко е наред сега".

Камил Майшах на US Open

Камил Майшах продължава напред на US Open след победа над Карен Хачанов с 2:6, 6:7, 4:6, 5:7, 6:7. Следващият му съперник е квалификантът Леандро Риеди, а при успех за първи път в кариерата си ще се класира за четвъртия кръг на US Open.

29-годишният поляк стигна до третия кръг през 2019-а, но загуби в три сета от Григор Димитров.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK