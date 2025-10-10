Президентът на БФ по тенис награди участниците в "Мач на мира"

За десета година България беше домакин на турнир по тенис за ветерани Maccabi Bulgaria Open Classic, преминал под знака на мира и приятелството. Надпреварата беше закрита от президента на федерацията Стефан Цветков.

"Мач на мира"

Турнирът се организира по инициатива на Макаби България и ОЕБ Шалом, в партньорство с Българската федерация по тенис.

Цветков връчи награди на участниците в "Мач на мира" – Моти Тишауер, Ерол Хорнстейн и Юрий Алкалай.

"Мач на мира" се провежда за първи път като част от събитието и е посветен на постиженията на мирните инициативи в Близкия изток, както и на сътрудничеството и разбирателството, които стоят в основата на десетгодишната история на турнира.

"Говорим за обши инициативи не само за един по-голям формат "Макаби Мултиспорт състезание“, на което", дай боже, да можем да сме домакини тук, но и за други теми, които обсъждаме с нашите гости по линията Израел-Щатите-България. Млади таланти, инициативи за стипендии за талантливи деца. Има насрочени вече срещи - да имаме конкретни инициативи, които вече са задвижени и които отново ще бъдат потвърждение на приятелството, на сътрудничеството, на мира", сподели президента на федерацията Стефан Цветков пред bTV.

"Турнирът е заслуга на нашите приятели Юрий и Йоско и техните колеги от "Шалом" София, "Шалом" България, от "Макаби" България, както и с нашите гости "Макаби" Европа. Те имат една от най-добре организираните структури въобще във всички възрастови групи, във всички спортове и социални образователни дейности. Така че това е една невероятна структура - "Макаби", която се организира много добре и има календар по целия свят“, добави Цветков.

"Имаме големи идеи, които включват федерацията по тенис и федерацията по бейзбол на България, европейската федерация на "Макаби" и "Макаби" България. Тази синергия е важна, за да направи един своеобразен мост между тези три държави, всяка, от които има какво да даде", каза директорът на турнира Юрий Алкалай.

"Този турнир е със сериозна история. Участвали са хора от еврейската общност от различни държави. За нас той е един символ на отношението на българския народ към евреите и нашата общност", заключи председателят на "Шалом" София.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK