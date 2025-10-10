bTV Новините Бизнес Новините bTV+ LadyZone Светът на здравето
на живо
на живо
Тенис

Президентът на БФ по тенис награди участниците в "Мач на мира"

България и Израел със съвместни инициативи в света на тениса

Президентът на БФ по тенис награди участниците в "Мач на мира"

За десета година България беше домакин на турнир по тенис за ветерани Maccabi Bulgaria Open Classic, преминал под знака на мира и приятелството. Надпреварата беше закрита от президента на федерацията Стефан Цветков.

"Мач на мира"

Турнирът се организира по инициатива на Макаби България и ОЕБ Шалом, в партньорство с Българската федерация по тенис.

Цветков връчи награди на участниците в "Мач на мира" – Моти Тишауер, Ерол Хорнстейн и Юрий Алкалай.

"Мач на мира" се провежда за първи път като част от събитието и е посветен на постиженията на мирните инициативи в Близкия изток, както и на сътрудничеството и разбирателството, които стоят в основата на десетгодишната история на турнира.

"Говорим за обши инициативи не само за един по-голям формат "Макаби Мултиспорт състезание“, на което", дай боже, да можем да сме домакини тук, но и за други теми, които обсъждаме с нашите гости по линията Израел-Щатите-България. Млади таланти, инициативи за стипендии за талантливи деца. Има насрочени вече срещи - да имаме конкретни инициативи, които вече са задвижени и които отново ще бъдат потвърждение на приятелството, на сътрудничеството, на мира", сподели президента на федерацията Стефан Цветков пред bTV.

"Турнирът е заслуга на нашите приятели Юрий и Йоско и техните колеги от "Шалом" София, "Шалом" България, от "Макаби" България, както и с нашите гости "Макаби" Европа. Те имат една от най-добре организираните структури въобще във всички възрастови групи, във всички спортове и социални образователни дейности. Така че това е една невероятна структура - "Макаби", която се организира много добре и има календар по целия свят“, добави Цветков.

"Имаме големи идеи, които включват федерацията по тенис и федерацията по бейзбол на България, европейската федерация на "Макаби" и "Макаби" България. Тази синергия е важна, за да направи един своеобразен мост между тези три държави, всяка, от които има какво да даде", каза директорът на турнира Юрий Алкалай.

"Този турнир е със сериозна история. Участвали са хора от еврейската общност от различни държави. За нас той е един символ на отношението на българския народ към евреите и нашата общност", заключи председателят на "Шалом" София.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK

 
Тагове:

тенис България сащ израел българска федерация по тенис

Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата

Най - важното

Христо Христов: Шампион не се става, когато всичко ти е дадено наготово (ВИДЕО)

Христо Христов: Шампион не се става, когато всичко ти е дадено наготово (ВИДЕО)
Стоичков се възхити на Насар: Ти можеш да вдигнеш целия свят!

Стоичков се възхити на Насар: Ти можеш да вдигнеш целия свят!

"Искам да покажеш кой е кралят!" (ВИДЕО)
С отдаденост и дисциплина към професионалния тенис

С отдаденост и дисциплина към професионалния тенис
За трети път шампион: Каква премия ще получи Карлос Насар от световното? (СНИМКИ И ВИДЕО)

За трети път шампион: Каква премия ще получи Карлос Насар от световното? (СНИМКИ И ВИДЕО)

Последни новини

И в детската градина стискат палци за Карлос Насар (ВИДЕО)

И в детската градина стискат палци за Карлос Насар (ВИДЕО)
Христо Христов: Шампион не се става, когато всичко ти е дадено наготово (ВИДЕО)

Христо Христов: Шампион не се става, когато всичко ти е дадено наготово (ВИДЕО)

"Оттук ще започне пътят на новия Христо Христов" (ВИДЕО)
Боримиров откри спортен комплекс, Стоичков обяви грандиозен проект (ВИДЕО)

Боримиров откри спортен комплекс, Стоичков обяви грандиозен проект (ВИДЕО)
bTV bTV Plus bTV Comedy
bTV Cinema bTV Action bTV Story
RING
bTV Новините Бизнес Новините VOYO.bg
LadyZone Zodia DaliVali
N-JOY bTV Radio Jazz FM
Classic FM ZRock Светът на здравето
bTV Спорт Архив Пишете ни Реклама Политика за поверителност Условия за ползване За bTV