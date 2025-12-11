Раздели се с Хубава Ана и вече очаква четвърто дете!

Медиите не спират да следят всяка крачка на бившата №1 в света на тениса - Ана Иванович, която преживява един от най-трудните моменти в живота си – болезнен развод с Бастиан Швайнщайгер. Но докато сръбкинята се сблъсква с раздялата и обществения натиск, един от най-значимите мъже от миналото ѝ е на съвсем друга вълна.

Снимка: Reuters

Фернандо Вердаско, бившият топ тенисист и стара любов на Ана, скоро ще става баща за четвърти път. Заедно със съпругата си Анна Бойер той обяви щастливата новина в социалните мрежи – семейството им ще посрещне още едно дете. Двойката вече има три момчета.

Българка я разведе

В същото време медийният свят не спира да спекулира за живота на Ана – след развода тя е в центъра на вниманието, а емоциите ѝ са на ръба.

Наскоро стана ясно, че Иванович официално е подала молба за развод в районния съд в Мюнхен, слагайки край на 9-годишен брак, смятан от мнозина за пример за хармония и взаимна подкрепа.

В основата на драмата стои извънбрачната връзка на Швайнщайгер, който има трима сина от Хубавата Ана, с българката Силва Капитанова.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK