С отдаденост и дисциплина към професионалния тенис

Можем да кажем, че последните месеци ни поднесоха много спортни емоции. Една от тях беше историческият български финал на US Open при юношите, а близо до светлината на тенис прожекторите е и Виктор Киров.

Той е на 18 години, държавен шампион по тенис и една от надеждите на България в спорта.

"Моят идол в спорта е Роджър Федерер заради неговото спокойствие и самочувствие на корта. От ранна детска възраст му подражавам, надявам се да имам все повече общо с него", започва разказа си Виктор.

Любов от пръв поглед

Тенисът е любов от пръв поглед за него. Връщаме го към първия му спомен от корта.

"Започнах на 5-6 години на едни кортове до "Арена София". Баща ми играеше като любител и покрай него се запалих по този спорт", спомня си той.

Едва на 18, Виктор вече е сравняван с Григор Димитров.

"Привилегия за мен със сигурност. Григор е голямо име в тениса, не само в България, но и в световния тенис. За мен е единствено и само чест. Със сигурност тези сравнения ми тежат, но се опитвам да не мисля за това и да следвам моя път."

Формулата за успеха е една: безмилостни тренировки и дълги часове, прекарани на корта.

"Ставам почти всеки ден в 7:30-8 часа сутринта и съм свързан с тениса до към 5 часа следобед, защото програмата е дълга, на корта сме между 3 и 4 часа. След това в залата заедно с моя кондиционен треньор между час, час и половина, в зависимост от програмата, която следваме, така че е един доста дълъг и изтощаващ ден. Гледам целите си и мечтите и знам, че само със здрава работа и с много часове на корта знам, че ще ги постигна."

Зад гърба си Виктор Киров има ценно отличие: той е на върха на българския тенис на Държавното първенство.

"Беше дълъг, труден турнир, доста физически и психически, но успях да се справя. Последният ми мач, финалът, беше доста труден за мен в сравнение с предишните ми мачове, но успях да се справя с напрежението и съм доста радостен, че успях да спечеля този турнир с такава история", разказва той.

"Със сигурност трудният мач може да те научи на доста повече неща и да те направи по-щастлив."

Заминаването за Испания

Преди трофея обаче животът го отвежда в Испания, където тренира в академията на Серхи Бругера. Това е моментът, в който Виктор осъзнава, че ще се занимава професионално с тениса.

"Заминах на 14 години сам. Беше доста трудно, но също така ме научи на много неща. Работих с големи професионалисти, с много успехи, един от тях беше Серхи Бругера, който е двукратен шампион на "Ролан Гарос". Доста неща научих от него и съм много благодарен. Със сигурност там надградих доста откъм тенис гледна точка и физически, и ментално."

Виктор извървява пътя до професионалния тенис стъпка по стъпка, а пред него стои една голяма цел за следващата година:

"Да вляза в първите 500 в света при мъжете, да развивам играта си във всеки изминал ден и да се развивам както на корта, така и извън него."

На финала го питаме коя е най-голямата му мечта.

"Титла от "Уимбълдън" при мъжете", категоричен е Виктор.

Смели мечти и много работа, с цената на огромни жертви - това е формулата, която Виктор Киров следва по пътя към професионалния тенис.

