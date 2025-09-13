Специални премии за тенисистите ни от министъра на спорта

Министерството на младежта и спорта е наградило двамата ни най-добри тенисисти при юношите в момента - шампионът на US Open и "Уимбълдън" Иван Иванов и финалиста в Ню Йорк Александър Василев. Това разкри в ефира на btv Action министърът на младежта и спорта Иван Пешев.

"Наградихме ги по наредба №5 от 2019 г., която позволява на министъра на младежта и спорта да даде индивидуални награди за високи постижения. Постиженията и на Иван, и на Александър са впечатляващи. След сестрите Малееви, след Григор Димитров, най-накрая отново имаме големи шампиони в тениса.

Иван получи своята индивидуална награда за „Уимбълдън“ и за US Open, неговият треньор също беше премиран. Александър получи своята награда за финала на US Open", разясни Пешев.

За двете титли Иван Иванов получи премия от 30 000 лева. Александър Василев бе премиран с 10 000 лева за достигането до финала в САЩ. Треньорите Кристин Грозданов и Михаил Петров получиха съответно 15 000 лева и 7 000 лева.

Снимка: БГНЕС

Той поздрави и боксьорите ни за успехите на световното първенство в Ливърпул.

"Аз имах възможност да разговарям с президента на федерацията по бокс Красимир Инински и да поздравя и състезателите, пожелах им успех и съм убеден в добрия резултат тази вечер", доволен е министърът.

Както е добре известно, Радослав Росенов се завръща с бронзов медал, а тази вечер пряко по RING може за гледате финала в кат. до 75 кг на Рами Киуан.

Щастлив от случващото се в Пловдив и въобще в българския тенис е и президентът на федерацията Стефан Цветков.

"Историческо като постижение е да имаме първо и второ място в световната ранглиста при 18-годишните. Няма да е лек пътят към мъжкия тенис, но вярвам, че ще се адаптират. Ние като федерация, благодарение на много доброто партньорско с Министерството на младежта и спорта и Министерството на туризма, ще продължим да помагаме. Това прави нацията по-сплотена, невероятен символ е за всичко. Надявам се, че момчетата ще дадат всичко от себе си", каза в нашия ефир Цветков.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK