Тенис

Шампионът Иван Иванов: Не съм роднина на Григор Димитров и не съм Айвън

Не съм роднина на Григор Димитров и не съм Айвън Айвънов, каза шампионът Иван Иванов на американските журналисти след триумфа US Open. "Мисля, че играх страхотно и нашите мeчти се сбъднаха. Срещнахме се с Александър на финала. Изцяло български финал и изцяло българска публика. Щастлив съм, че това се случи и съм много щастлив, че днес победих", започна варненецът.

Спокоен, дисциплиниран и концентриран

"Имаше моменти, в които имах нещо като дежа вю, спомнях си моменти от мачовете ни до 12 години. Помислих си, че може би ще бъде по-тежко. След това успях да остана спокоен, дисциплиниран и концентриран, което ми даде позитивната нагласа, с която играех. Знаех, че ще има много наши сънародници, които ще дойдат, но те бяха много шумни. Много съм щастлив, че имаше много хора, които гледаха."

След този отговор Иван бе попитан за името си. "Преди всичко, можеш ли да изговориш цялото си име, за да сме сигурни, че го казваме правилно?"

Весела Лечева: Иван и Александър вече са част от световния елит!

"Аз съм Иван Иванов. Това е българското произношение. Много хора ме наричат Айвън Айвънов, с което нямам проблеми. Вие си решавате."

А след това и за Деня на Съединението?

"Празнуваме го. Да, особено когато бях по-малък, защото от 3-4 години съм в Испания, така че понякога нямаме време или забравям, но когато съм в България, особено в българското училище, винаги трябваше да учим на коя дата е. Сега играхме точно на този ден и съм много щастлив, че този успех се случи точно сега. Много съм щастлив."

Имаше въпрос и за Григор Димитров. "Мисля, че имате грешка не сме роднини. Не, не, не, не, не. Не съм този човек. Александър е. Да имаме пример като Григор в България и човек за подражание, е нещо невероятно. Много държави с нашето население нямат такъв играч. Ние имаме късмета да го имаме", сподели Иванов.

