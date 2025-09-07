Маги Малеева пред bTV: Не искам примери от билбордове, искам Сашо и Иван да са примерите (ВИДЕО)

Какво означава постижението на новото златно поколение в мъжкия ни тенис за българския спорт, за децата и за бъдещето на тениса у нас? Целият свят днес говори за Иван Иванов и Александър Василев - финалистите на US Open.

Николета Маданска разговаря с първата българка, печелила титлата в Ню Йорк при девойките, Магдалена Малеева.

Празник за българския тенис

"Това за мен е един страхотен празник за българския тенис. Заради момчетата, които постигат невероятни успехи. Нo и за нашите българските деца, тук в България, това е невероятен пример. И това е примерът, който искаме да имат децата ни.

Снимка: Lap.bg

Става дума за страшно много труд и дисциплина, и трудности, благодарение на които стигат до някакво страхотно световно ниво. И това за мен е най-хубавото, защото аз не харесвам примерите от билбордове и залаганията. Не искам такива примери, искам тези примери", категорична е голямата шампионка.

Както вече е добре известно шампионът Иван Иванов тренира в Академията на Рафаел Надал в Майорка, а Александър е братовчед на Григор Димитров.

Малеева се надява двамата да са новото златно поколение на българския мъжки тенис. "Това са две момчета, които достигат до най-високите резултати в възрастта си. Аз предполагам, че това за тях са последни юношески състезания, които играят, макар Иван да е още на 16. Предстои им следващата стъпка. България въпреки всичко успява да има подобни успехи. За съжаление, на мен ми се струва, че те са въпреки всичко, а не благодарение на някаква структура. Българите сме така - успяваме да се оправяме, въпреки всичко.

Мисля, че тези момчета са продукт на своите усилия, на своите треньори. Безспорно в България каквото първите им треньори са им дали, е една страхотна основа. Тото Грозданов във Варна е много добър треньор, а Сашко си има своя екип и много добър фитнес треньор. Михаил Петров го готви в "15:40". При тях всичко е много професионално, но по-скоро всеки сам се е оправял", споделя Маги.

Последвайте btvsport.bg за още новини във VIBER

Още видео и снимки от btvsport.bg и в INSTAGRAM

Още горещи теми от от btvsport.bg и във FACEBOOK