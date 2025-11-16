Синер срази Алкарас в Торино за рекорд (ВИДЕО)

Яник Синер триумфира във финалния турнир на АТР за втора поредна! Италианецът вдигна трофея пред родна публика в Торино, след като спечели с 2:0 7:6/4/, 7:5) срещу големия си съперник Карлос Алкарас (Испания). Битката помежду им продължи 2 часа и 4 минути.

Така Синер постави специален рекорд. От създаването на турнира през далечната 1970 г. той е единственият с две поредни титли без загубен сет.

Преди година световният №2 победи Тейлър Фриц (САЩ) с 2:0 (6:4, 6:4) във финала.

Снимка: Reuters

Триумф за историята

Тази вечер Алкарас започна с лесен гейм на свое подаване. Синер отговори подобаващо, а до средата на откриващия сет никой от двамата не стигна до брейкбол. Четвъртият гейм се проточи заради около 10-минутно спиране. Причината: фен се нуждаеше от медицинска помощ в трибуните.

Испанецът пропиля златен шанс за пробив при 6:5, което се оказа повратен момент. Последваха 3 поредни точки за Синер и тайбрек. Последният отиде на сметката на местния любимец, въпреки че започна с негова грешка на мрежата.

Снимка: Reuters

Вторият сет стартира кошмарно за Синер - допусна пробив след две двойни грешки и форхенд на сантиметри в аут. Италианецът върна пробива при 2:3, а в следващите 5 гейма нямаше изненада. При 5:6 обаче Алкарас се пречупи и Синер завоюва историческата титла.

Снимка: Reuters

Най-интересното от финала

