Уголеми си гърдите и се върна на корта (СНИМКИ)

Макар вече да е октомври, миналата седмица Осиан Додин изигра първия си мач в женския тенис за сезон 2005. Завръщането на 28-годишната французойка може да не изглежда като значимо спортно събитие - тя никога не е била топ тенисистка, има само една титла от WTA, рекордното й класиране в ранглистата е №46 и само веднъж е достигала четвъртфинал на турнир от Големия шлем.

И все пак феновете хвърляха по едно око. Причината е, че Додин се появи отново на корта с уголемени гърди.

Разбира се, не тази операция е причина за отсъствието й. Всъщност Осиан страда от проблеми с вътрешното ухо вече 10 години и си взе почивка в опит да намери решение.

Три вместо една топка

"Вие ми се свят. В края на миналата година опитах да играя турнири на закрито, защото там проблемът ме притеснява най-малко. Но беше много трудно психологически. Затова реших да си взема почивка".

Решението още не е намерено, но ситуацията е по-добра.

"Изобщо не мога да играя на открити кортове, защото виждам тройно. Представете си - три вместо една топка. По някаква причина е по-добре на закрито - вероятно защото не виждам небето. А когато стане горещо и слънцето грее, става още по-лошо", обяснява французойката.

И докато се бореше с виенето на свят, тя се подложи на операция за уголемяване на гърдите - нещо, за което отдавна мечтаеше.

По-добре сега, а не на 40

"Реших да се възползвам от почивката, защото след поставянето на импланти така или иначе не можеш да играеш два месеца. Предпочетох да се подложа на операцията сега, отколкото на 40, след като се пенсионирам."

"Не съжалявам ни най-малко. Всички ми казваха, че няма да мога да играя. Все едно са ми поставили пъпеши (смее се). Да, гърдите ми са доста големи, но не пречат на играта. Има специални спортни сутиени, предназначени за това."

Феновете неизбежно правят аналогия със Симона Халеп, която смали бюста си, за да играе тенис. Додин обаче смята сравнението за неуместно: "Тя имаше много, много големи гърди, което наистина я притесняваше."

Първата в историята

"Моят хирург ме познава много добре - дори дойде на мача ми на "Ролан Гарос". Приятели сме. Обсъждахме подробно къде точно да сложа имплантите, за да не пречат, важността на правилните поддържащи сутиени и т.н. Всякакви момичешки неща. Той каза, че нищо няма да ме притеснява. Ако беше казал нещо различно, нямаше да си направя операцията. Е.. може би все пащ щях."

Сега Додин се наслаждава на живота и подчертава историческото значение на завръщането си: "Мисля, че съм първата тенисистка, която играе с гръдни импланти."

