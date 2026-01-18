Вижте кога е първият мач на Григор Димитров на Australian Open!

Григор Димитров се завръща в Мелбърн, за да започне 17-ото си участие на Откритото първенство на Австралия!

Българинът изпрати една тежка 2025 г., в която страдаше от тежки контузии, но вече е на корта и е готов за нови върхове.

А голямото изпитание започва с първия за годината турнир от Големия шлем, а първият му мач се очаква във вторник, 20 януари.

Съперникът

Димитров ще започне участието си в първи кръг срещу чехът Томаш Махач.

Двамата са играли само веднъж един срещу друг до момента, като българинът загуби през 2024 г. във Виена.

Снимка: БГНЕС

Мачът ще се играе на четвъртия по големина корт в Мелбърн и е четвърти в програмата.

Началото на мачовете е в 2:00 ч., а се очаква Димитров да излезе за срещата не преди 6:00 ч. българско време във вторник, 20 януари.

Точките

През настоящия сезон Димитров може само да спечели от участието си на Откритото първенство на Австралия.

През миналия сезон той се отказа по време на първия мач заради травма.

Снимка: Reuters

Иначе най-доброто му представяне е полуфиналът от 2017 г.

Жребият не пожали Димитров и му начерта труден път в турнира. При победа срещу чеха той ще срещне вероятно Стефанос Циципас.

